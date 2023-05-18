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Водители назвали самые сложные для запоминания изменения в ПДД

Опрос: каждый второй водитель неверно ответил на вопрос о принципе движения на круговом перекрестке в новых ПДД
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Новые правила дорожного движения (ПДД), вступившие в силу 1 марта, ставят в тупик многих водителей, из них самым сложным для запоминания оказался принцип движения на круговом перекрестке. Согласно опросу группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», новые правила сложнее всего запомнить миллениалам и зумерам. Текст опроса оказался в распоряжении «Известий» 18 мая.

Как отмечается, подавляющее большинство респондентов (91%) не смогли ответить правильно на все вопросы по новым правилам. Самым сложным для запоминания оказался принцип движения на круговом перекрестке и обозначение главной дороги — каждый второй респондент (58%) ответил на вопрос неправильно. Чаще всего такую ошибку совершали миллениалы — люди в возрасте от 23 лет до 41 года (66% неправильных ответов).

Вторым по сложности оказался вопрос на знание о запрете остановки на островке безопасности — неверные ответы дали 52% опрошенных, а в большинстве случаев ими оказывались зумеры (64%). Электронные документы, которые можно предъявлять инспектору ГИБДД, поставили в тупик 44% российских водителей, и чаще остальных ошибку в этом вопросе совершали люди в возрасте от 61 года, или бумеры (46%).

Только за I квартал 2023 года 52% российских автомобилистов уже успели получить штраф. Из них каждый третий (36%) насчитал от одного до трех взысканий, а больше всего таких водителей ездит по дорогам Новосибирска (46%), Москвы (42%) и Екатеринбурга (40%).

«По нашим данным, количество зарегистрированных штрафов выросло на 8% относительно прошлого месяца. Эта цифра неудивительна, так как летний период традиционно является самым опасным, и мы ежегодно предостерегаем наших клиентов от излишних лихачеств на дороге, так как количество ДТП в летний период ежегодно увеличивается в разы», — отмечают аналитики «Автокода».

Каждый третий водитель (30%) уверен, что его штраф выписан несправедливо. Случившееся видится респондентам простым стечением обстоятельств, и своей вины они не чувствуют (18%). Каждый шестой (17%) считает, что произошедшее — это сбой дорожной камеры, а 15% признаются, что иногда им приходилось нарушать правила, чтобы не попасть в ДТП. 6% перекладывают вину на пешеходов, а 3% — на других водителей.

Лихие рулевые: в России растет число нарушений ПДД
Почти все штрафы были выписаны на основе данных фотовидеофиксации

Ранее, 10 апреля, автоэксперт Владимир Сажин оценил планы смягчить наказание за отсутствие бумажных документов. По его словам, подготовка законопроекта о смягчении наказания за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на автомобиль связана с цифровизацией документов. Из-за того что все необходимые данные хранятся в электронной базе, в будущем наказание может быть отменено.

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