Водители назвали самые сложные для запоминания изменения в ПДД

Новые правила дорожного движения (ПДД), вступившие в силу 1 марта, ставят в тупик многих водителей, из них самым сложным для запоминания оказался принцип движения на круговом перекрестке. Согласно опросу группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», новые правила сложнее всего запомнить миллениалам и зумерам. Текст опроса оказался в распоряжении «Известий» 18 мая.

Как отмечается, подавляющее большинство респондентов (91%) не смогли ответить правильно на все вопросы по новым правилам. Самым сложным для запоминания оказался принцип движения на круговом перекрестке и обозначение главной дороги — каждый второй респондент (58%) ответил на вопрос неправильно. Чаще всего такую ошибку совершали миллениалы — люди в возрасте от 23 лет до 41 года (66% неправильных ответов).

Вторым по сложности оказался вопрос на знание о запрете остановки на островке безопасности — неверные ответы дали 52% опрошенных, а в большинстве случаев ими оказывались зумеры (64%). Электронные документы, которые можно предъявлять инспектору ГИБДД, поставили в тупик 44% российских водителей, и чаще остальных ошибку в этом вопросе совершали люди в возрасте от 61 года, или бумеры (46%).

Только за I квартал 2023 года 52% российских автомобилистов уже успели получить штраф. Из них каждый третий (36%) насчитал от одного до трех взысканий, а больше всего таких водителей ездит по дорогам Новосибирска (46%), Москвы (42%) и Екатеринбурга (40%).

«По нашим данным, количество зарегистрированных штрафов выросло на 8% относительно прошлого месяца. Эта цифра неудивительна, так как летний период традиционно является самым опасным, и мы ежегодно предостерегаем наших клиентов от излишних лихачеств на дороге, так как количество ДТП в летний период ежегодно увеличивается в разы», — отмечают аналитики «Автокода».

Каждый третий водитель (30%) уверен, что его штраф выписан несправедливо. Случившееся видится респондентам простым стечением обстоятельств, и своей вины они не чувствуют (18%). Каждый шестой (17%) считает, что произошедшее — это сбой дорожной камеры, а 15% признаются, что иногда им приходилось нарушать правила, чтобы не попасть в ДТП. 6% перекладывают вину на пешеходов, а 3% — на других водителей.

Ранее, 10 апреля, автоэксперт Владимир Сажин оценил планы смягчить наказание за отсутствие бумажных документов. По его словам, подготовка законопроекта о смягчении наказания за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на автомобиль связана с цифровизацией документов. Из-за того что все необходимые данные хранятся в электронной базе, в будущем наказание может быть отменено.