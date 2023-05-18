«Движение Первых»: как вступить в организацию и что она дает участникам

В России развивается и расширяется новое детско-молодежное объединение — «Движение Первых». В самых разных уголках страны его участники знакомятся и дружат, объединяются, делают собственный вклад в будущее страны и вместе постигают традиционные ценности российского общества. Чем занимаются юные волонтеры и как стать членом движения — читайте в материале «Известий».

Что такое Движение Первых — суть, направления деятельности

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых» было основано в 2022 году при поддержке президента РФ Владимира Путина. Главной задачей глава государства назвал создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям.

Предполагается, что участники объединения будут продолжать инициативы советских пионеров и делать свой вклад в развитие общества. Основные ценности «Движения Первых» — жизнь и достоинство, патриотизм, дружба.

Целями движения являются:

содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи;

содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи;

создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи;

подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

Деятельность участников направляют взрослые наставники — педагоги, родители и просто активисты. Обязательным условием является наличие образования у наставника — не ниже среднего общего и (или) среднего профессионального.

На текущий момент региональные ячейки открыты во всех 89 субъектах РФ. Кроме того, на муниципальном уровне можно открывать местные отделения, а на уровне отдельного учебного заведения — первичные ячейки.

Что дает участие в Движении Первых

Участвуя в проектах и инициативах «Движения Первых», школьники получают возможность прохождения стажировок и курсов, встреч с артистами, посещения культурных событий, консультаций с экспертами и многое другое.

На данный момент члены движения могут принимать участие в инициативах по следующим направлениям:

Образование и знания;

Наука и технологии;

Труд, профессия и свое дело;

Культура и искусство;

Волонтерство и добровольчество;

Патриотизм и историческая память;

Спорт.

Как стать участником Движения Первых

Любой ребенок или подросток, обучающийся по программам начального общего, среднего профессионального и высшего образования, может стать участником движения, подав сам или с помощью родителей заявку на сайте будьвдвижении.рф. На портале также можно узнать об актуальных инициативах объединения.

Кроме того, существует возможность подачи бумажного заявления. Образец можно скачать с сайта, отнести в отделение «Движения Первых» лично или направить по почте.

Чтобы создать первичную ячейку РДДМ в своей учебной организации школьникам достаточно собраться втроем и сообщить о своем намерении учителям или руководству школы.

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