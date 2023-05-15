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Темами «Разговоров о важном» 15 мая стали детские общественные объединения

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В российских школах 15 мая проходят уроки в рамках дисциплины «Разговоры о важном» на тему детских общественных объединений. Школьников знакомят с «Движением первых» и в интерактивной форме мотивируют присоединиться к общественным инициативам. Как проходят патриотические уроки — читайте в материале «Известий».

«Разговоры о важном» 15 мая — суть

Федеральными спикерами выступят активисты действующих общественных движений.

Занятия нацелены на формирование у обучающихся представления о детских общественных объединениях. Также школьников пригласят стать участниками Российского движения детей и молодежи «Движение первых», сделать вклад в проекты объединения и работу первичных отделений.

Методические материалы для занятий опубликованы на официальном сайте сервиса razgovor.edsoo.ru.

«Разговоры о важном» 15 мая — сценарий

Тема урока связана с предстоящим праздником — Днем детских общественных объединений, который отмечают 19 мая. Для учеников проведут экскурс в историю праздника и советской пионерии.

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Кроме того, детям расскажут о «современных пионерах» — «Движении первых». Школьники узнают, как можно стать членами объединения и сколько возможностей открывает участие в общественных инициативах.

Для иллюстрации рассказа учителя используют видеофрагменты и презентации, предлагают ученикам ответить на вопросы, в игровой и интерактивной форме рассуждать на тему занятия.

В преддверии Дня Победы 4 мая российские школьники узнали об истории и значении праздника в рамках «Разговоров о важном». Также ученикам рассказали об акции «Бессмертный полк» и важности сохранения памяти о защитниках Родины.

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