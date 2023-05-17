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В Госдуме прокомментировали продление зерновой сделки

Наумов о продлении зерновой сделки: РФ — гарант продовольственной безопасности в мире
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar
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У любой международной инициативы должно быть встречное движение. Об этом 17 мая «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, комментируя продление зерновой сделки на два месяца.

«У меня отношения очень противоречивые. Ситуация, конечно, сложная. Россия должна выстраивать партнерские долгосрочные отношения с теми странами, которые нуждаются в аграрных ресурсах безотносительно к тому, в какой точке мира они выросли», — сказал он.

Парламентарий отметил, что Россия является гарантом продовольственной безопасности в мире.

«Но я в любом случае считаю, что у любой такой процедуры должно быть встречное движение. Как минимум, если мы являемся гарантом продовольственной безопасности, нужно, чтобы точно так же соблюдались и, например, правила ВОЗ в части доступности любых лекарственных средств для российских пациентов», — сказал он.

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Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия подтверждает продление зерновой сделки на два месяца. Захарова отметила, что таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

При этом представитель МИДа подчеркнула, что российская сторона не изменила принципиальных оценок стамбульских договоренностей, и указала, что «перекосы в выполнении» соглашения должны быть максимально быстро исправлены.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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