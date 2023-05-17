Дело без антитела: за что уволен гендиректор «Вектора» Ринат Максютов

Причинами увольнения гендиректора института «Вектор» Рината Максютова стали конфликт интересов, личная выгода и нарушение закона о противодействии коррупции, заявили в Роспотребнадзоре. За этими формулировками может стоять целый пласт проблем, включая неудачный опыт с вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» , утверждает источник «Известий» из числа бывших сотрудников института. Известные вирусологи подтвердили, что препарат, разработанный «Вектором», оказался неэффективным. Собеседники «Известий» считают, что поводом к расставанию с гендиректором могли стать его авторитарный характер и якобы несправедливое распределение научных заданий и зарплат. Юристы же не исключают, что за увольнением может последовать и возбуждение уголовного дела. «Известия» попытались разобраться в этой запутанной истории.

«Это — до 10 лет»

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен «в связи с утратой доверия». Основанием для этого стало подозрение в нарушении антикоррупционного законодательства и выявленный конфликт интересов, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

— В соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции Роспотребнадзором проведены мероприятия по пресечению выявленных фактов. Центр «Вектор» продолжает свою деятельность в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами, — сказали там.

В приказе за подписью руководителя надзорного ведомства Анны Поповой, помимо «непринятия мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов» и нарушения антикоррупционного законодательства, Максютову вменяется «возникновение личной заинтересованности».

Ринат Максютов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Не исключено, что гендиректора «Вектора» уволили за ненадлежащее исполнение обязанностей, которое могло привести или уже привело к негативным последствиям, предположил в беседе с «Известиями» адвокат Алексей Гавришев. А конфликт интересов, в котором обвиняют Максютова, мог быть связан с получением какой-либо выгоды — как для себя, так и для родных.

— Поскольку речь идет в том числе о нарушении антикоррупционного законодательства, возможно, в его действиях есть признаки хищения или растраты. А это ст. — 160 УК РФ со сроком до 10 лет. Не исключаю, что за увольнением может последовать возбуждение уголовного дела, — сказал адвокат.

17 мая Telegram-каналы сообщали, что Максютова могли уволить из-за предполагаемого служебного романа с подчиненной. Источник «Известий», близко знакомый с ситуацией, эту версию частично подтверждает.

— Это не было главной причиной, но могло стать последней каплей, — сказал источник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Что же до первой «капли», то ею, вероятно, могли оказаться неудачный опыт создания вакцины «ЭпиВакКорона» и репутационные потери, которые понес институт, рассказал «Известиям» еще один собеседник из числа бывших сотрудников «Вектора».

— «Вектор» очень подвел в период антиковидной кампании. Это всё копилось долго, — утверждает источник.

Рассказал он и о стиле руководства своего бывшего руководителя. Со слов собеседника редакции, Максютов «стал гендиректором и начал наглеть».

— Он часто был несправедлив в распределении научных заданий. У него были любимчики, и людей это обижало, на это жаловались, — сказал он.

«ЭпиВак» — что не так?

Препарат «ЭпиВакКорона», разработанный в «Векторе», был зарегистрирован в России 13 октября 2020 года (вторым после «Спутника») и введен в гражданский оборот в декабре того же года. Это пептидная вакцина, состоящая из химически синтезированных пептидных антигенов белков вируса SARS-CoV-2, соединенных с рекомбинантным белком-носителем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Участники клинических исследований пытались проверить ее эффективность с помощью тестов на антитела. Многие из них давали отрицательные результаты. Тем не менее в «Векторе» сообщали, что препарат работает.

В январе 2021 года разработчики заявили о 100-процентной иммунологической эффективности «ЭпиВакКороны». Отрицательные результаты анализов создатели вакцины объясняли особенностями своей разработки. Однако независимые исследования показали, что по меньшей мере у четверти пациентов, вакцинированных «ЭпиВакКороной», антитела против COVID-19 вообще не вырабатываются.

В частности, выразили сомнение в эффективности «ЭпиВакКороны» исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС). В сентябре 2022 года в научном журнале BMC Public Health они опубликовали совместное исследование о том, как российские вакцины защищают от заражения дельта-вариантом SARS-CoV-2.

«ЭпиВакКорона» в нем названа единственным препаратом, чью эффективность подтвердить не удалось. Так, если у «Спутника V» по данным исследования она составляла 56%, у «Спутника Лайт» — 49%, у «Кови Вака» — 40%, то у «ЭпиВакКороны» она оказалась отрицательной — –58%. В «Векторе» заявили, что результатам этого исследования нельзя доверять из-за малой выборки.

В инициативной группе по проверке «ЭпиВакКороны» в Тelegram есть как минимум 10 человек, чьи родственники умерли от ковида вскоре после вакцинации , заявил «Известиям» создатель группы Андрей Криницкий.

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

— Они готовы были подать коллективный иск в суд, и мы начали подготовку, но весной 2022 года всем стало не до этого, — пояснил он.

В разгар пандемии в группе состояло 8,5 тыс. человек, среди них было 186 независимых испытателей, решивших добровольно уколоться «Эпиваком».

— Мы сначала верили в эту вакцину, защищали ее от критиков. Но по итогу испытаний ни у кого не оказалось антител, — уверил активист.

Мама юриста из Санкт-Петербурга Натальи Бугаевой была привита «ЭпиВаком», но скончалась от коронавируса. Женщина работала врачом 1-го медицинского института в Питере и полтора года близко контактировала с больными ковидом, но ни разу не болела. Когда потребовалось сделать прививку, знакомые посоветовали «ЭпиВак».

— Через месяц после второй фазы ее госпитализировали с 95-процентным поражением легких. У нее не было хронических заболеваний, она вела здоровый образ жизни, но умерла в 61 год, — рассказала «Известиям» Наталья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Летом 2022 года производитель «ЭпиВакКороны» АО «Вектор-БиАльгам» и ее поставщик, петербургская компания «Герофарм», стали участниками серии судебных разбирательств. Стороны подали друг против друга иски — ООО «Герофарм» обратилось в арбитраж Санкт-Петербурга с требованием взыскать с АО «Вектор-Биальгам» 203 млн рублей за поставку белка и выиграла его.

В свою очередь, «Вектор-БиАльгам» подал в арбитраж Новосибирской области с требованием взыскать с «Герофарма» 259,7 млн рублей убытков из–за поставки некачественных компонентов. Этот процесс суд сначала перевел в закрытый режим, а 20 марта прекратил производство по делу — истец отозвал свое заявление.

Проблемы с вакциной стали ударом по репутации института, считает источник «Известий». В учреждении даже были отменены традиционные круглые столы, на которых собирались сотрудники института.

— Эти столы были частью внутренней культуры института. Ученые могли что-то критиковать, о чем-то спорить. Но Максютов не хотел обсуждать происходящее вокруг вакцины. Из-за этого атмосфера в коллективе была не очень, — утверждает собеседник редакции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Несмотря на это, за 2021 год было произведено 13 млн доз вакцины. Официальная цена каждой — 421,01 рубль. Однако к началу 2022 года поставки препарата прекратились.

«Победила коммерческая составляющая»

С неудачей «ЭпиВака» как одной из вероятных причин увольнения согласны и эксперты. Сам подход, который применяется в пептидной вакцине, пока проработан слабо, уверяют они. Правильно подобрать и усилить пептиды — трудная задача, поэтому в мире есть только две эффективных пептидных вакцины, и те в ветеринарии, пояснил «Известиям» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

— Среди разработчиков не нашлось людей, которые бы спросили про протективность (способность вакцины защищать от инфекции. — «Известия»). Вместо этого стали искать антитела, не разобравшись, нейтрализующие они или нет. И выяснять, безвредная вакцина или нет, — сказал Александр Чепурнов. — Но кому нужна даже безвредная вакцина, которая не работает?

По его данным, увольнение Рината Максютова во многом может быть связано с несправедливым распределением зарплат.

Коллектив «Вектора» к началу пандемии имел наработки по созданию пептидной вакцины против лихорадки Эбола. Когда грянула пандемия, ученые переключились на создание аналогичной вакцины от SARS-CoV-2. Она не дала результата, но из этого «уже не смогли выкрутиться», согласен главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Руководитель этого проекта поступил безответственно: запустил производство вакцины, когда результаты исследований были плохие. Всё определила коммерческая составляющая. Конечно, возможно, они и сами верили, что их препарат работает, — не исключил Анатолий Альтштейн.

Ринат Максютов, судя по его научным работам, действительно хороший вирусолог, добавил ученый . Однако еще до создания препарата было ясно, что используемая методика к созданию хорошей вакцины не приведет, считает он .

— К «ЭпиВакКороне» у научного сообщества с самого начала были вопросы. Во-первых, выбор антигенов был неочевиден, это не были поверхностные участки шиповидного белка, а значит, антитела, которые вырабатывались в ответ на этот препарат, не могли быть нейтрализующими. Было предположение, что они могли вызывать клеточный иммунитет, но на практике мы этого так и не увидели, — рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.