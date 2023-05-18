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Врач назвала способы защиты от пыльцы во время цветения

Врач Браун: солнцезащитные очки помогут защититься от пыльцы во время цветения
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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Аллерголог-иммунолог ИНВИТРО-Урал Анастасия Браун 18 мая рассказала «Известиям», что укрепление иммунитета не облегчит симптомы аллергии.

«Потому что аллергическая реакция — это гиперэргическая, то есть гиперусиленная реакция иммунитета на какой-либо из компонентов-аллергенов. Поэтому укрепление или усиление иммунитета какими-либо иммуномодулирующими или иммуностимулирующими препаратами строго противопоказано — это только приведет к ухудшению процесса и симптоматики», — сказала она.

Также специалист сообщила, что аллергия может появиться у человека в любом возрасте. По ее словам, нет точного ответа на вопрос, почему именно в тот или иной момент иммунная система среагировала на компонент.

Кроме того, специалист дала советы, как защититься от пыльцы во время цветения. Так, по ее словам, в первую очередь необходимо исключить контакт с аллергеном.

«Например, ограничение пребывания на улице, особенно в ветреную и жаркую погоду, потому что именно в такую погоду аллергену легче распространяться по воздуху. Отказаться от мероприятий на природе, посещения дачи. Можно и нужно носить солнцезащитные очки, чтобы меньше пыльцы попадало на слизистую оболочку глаз. Собирать волосы в прическу, после улицы сразу переодеваться в домашнюю одежду, принимать душ, чтобы смыть пыльцу. Дома проводить влажную уборку не реже одного раза в две недели», — сказала она.

Браун сообщила, что существуют барьерные средства в виде фильтров или лекарственных препаратов-спреев, которые нужно использовать за некоторое время перед потенциальным контактом с аллергеном.

«Спреи в нос на основе морской воды и растительных компонентов, которые создают защитную пленку на слизистой носа, наносятся также перед выходом из дома. Однако при чихании или почесывании носа необходимо прочистить носовые ходы и повторно воспользоваться препаратом», — отметила врач.

Нос по ветру: от чего следует отказаться при аллергии на пыльцу
Отслеживать начало цветения можно по приложениям и программам мониторинга

6 мая врач-аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» для детей Мария Фоминых рассказала «Известиям», что в настоящее время наиболее активно цветет береза, доставляя аллергикам неприятности.

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