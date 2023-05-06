Врач рассказала о симптомах аллергии на березу

В настоящее время наиболее активно цветет береза, доставляя аллергикам неприятности. Об основных симптомах аллергии на пыльцу березы «Известиям» 6 мая рассказала врач аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» для детей Мария Фоминых.

По ее словам, согласно рейтингу пыльцевых мониторингов, наиболее высокое опыление березы отмечается именно на текущей неделе.

«К основным симптомам аллергических реакций относятся: зуд и покраснение глаз, кашель, высыпания на коже, зуд горла, а также реакция на перекрестно реагирующие продукты с пыльцой березы, которые содержат те же компоненты растительных белков, что и пыльца березы», — рассказала Фоминых.

По ее словам, это, в частности, яблоки, груши, косточковые фрукты, орехи, морковь, сельдерей, киви, специи и свежая зелень. В ряде случаев могут вызывать реакцию томаты, пшеница, изделия из пшеничной муки и картофель.

«Такие кустарники, как ольха и лещина, пыльца которых также является аллергенной и вызывает реакцию перекрестно с пыльцой березы, уже заканчивают цветение. Поздно цветущие деревья, такие как клен, ясень, тополь и дуб, еще не начали свое цветение. Поэтому сейчас основным виновником проблем аллергиков является береза», — отметила Фоминых.

Врач также рассказала, что активность и продолжительность цветения березы определяется индивидуально. Обычно она продолжается до середины мая, в редких случаях — до конца мая (в этот период бывает повторный всплеск).

«Обычно к середине мая цветение уже становится минимальным и аллергические реакции возникают уже чаще на цветение дуба, тополя, клена, ясеня», — подытожила Фоминых.

Накануне, 5 мая, врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что для борьбы с сезонной аллергией помимо лекарств можно использовать защитные маски и солнечные очки, влажные салфетки, а также частые умывания.