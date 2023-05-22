Плохая связь: чем опасны серые SIM-карты

Российский рынок серых SIM-карт может достигать десятков миллионов штук — об этом рассказали эксперты. Речь идет о симках, оформленных как на юридических лиц, так и на паспортные данные фиктивных владельцев — физических лиц, включая иностранцев. При этом покупка таких симок несет в себе целый ряд рисков и может обернуться серьезными проблемами. Подробности о серых SIM-картах и потенциальных опасностях их использования — в материале «Известий».

Теневые механизмы

Российский рынок серых SIM-карт, по разным оценкам, составляет от миллионов до десятков миллионов штук , рассказал «Известиям» декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций Московского технического университета связи и информатики Сергей Гатауллин. Такие симки нередко продают или раздают бесплатно на улицах и в подземных переходах, а для их активации нужно всего лишь пополнить платежный баланс.

По словам главного специалиста отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрия Овчинникова, схема появления серых SIM-карт достаточно проста: обычно в них задействованы так называемые дропперы — люди, которых мошенники используют для достижения своих целей . Сам дроппер не инициирует незаконные действия, а лишь выполняет указания и получает за это деньги.

Фото: ТАСС/Александр Николаев

— На дроппера регистрируется фирма-однодневка, от имени которой заключается корпоративный договор с оператором связи, — рассказывает специалист. — Именно по нему дельцы теневого бизнеса получают SIM-карты, которые затем перепродаются в подземных переходах за наличные без проверки паспортных данных.

В свою очередь, адвокат и управляющий партнер коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Екатерина Антонова объясняет, что серые SIM-карты также могут раздавать бесплатно. Для их активации нужно пополнить баланс — в среднем на 50–100 рублей, и именно с этих пополнений тот, кто раздает их, и будет получать свой процент . Но какая бы схема ни использовалась, паспортные данные у получателей таких «уличных» симок никто не спрашивает, что и делает их серыми.

В погоне за анонимностью

Серые SIM-карты не требуют оформления, а потому привлекают людей, которые надеются таким образом обеспечить свою анонимность при совершении голосовых вызовов и использовании интернета. Впрочем, такие симки используют не только любители приватности, но и различные криминальные элементы . В частности, по словам Екатерины Антоновой, серые SIM-карты популярны среди торговцев наркотиками, которые при помощи них пытаются сбывать запрещенные вещества, одновременно путая следы для правоохранительных органов.

— Спрос на такие SIM-карты также высок среди тех, кто устраивает SMS-рассылки, регистрирует анонимные кошельки и левые профили в соцсетях и во многих других случаях, когда нужна массовость и анонимность, — рассказывает в беседе с «Известиями» специалист по информационной безопасности и директор сервисного центра Printeria Илья Карпук.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Между тем, по словам Сергея Гатауллина, анонимность, которая привлекает пользователей серых SIM-карт, на деле достаточно эфемерна, поскольку и сама симка, и гаджет, в котором она установлена, оставляют достаточное количество цифровых следов и без идентификации владельца номера . А вот последствия использования подобных SIM-карт могут быть весьма серьезными, причем нарушение российских законов начинается уже в момент продажи симки безо всякого оформления.

— Идущие на это продавцы нарушают законодательство РФ и по факту занимаются деятельностью, за которую полагается серьезное наказание, — говорит Дмитрий Овчинников. — Да, это не криминал из УК РФ, но подобная торговля явно противоречит как налоговому, так и административному законодательству.

Что касается покупателей подобных SIM-карт, то они должны осознавать, что без оформленного договора никак не могут управлять приобретенной на улице симкой, отмечает Илья Карпук. Если она сломается или потеряется, восстановить ее будет невозможно. Впрочем, это меньшее из зол — куда опаснее то, что такая SIM-карта вполне может быть оформлена на другого человека и по документам числиться за ним.

Темное прошлое

Если полученная новым владельцем серая SIM-карта уже оформлена на кого-то, к ней вполне могут быть привязаны профили в соцсетях и банковские карты другого человека. Это накладывает на ее использование определенные ограничения — к примеру, зарегистрироваться в соцсети с ее помощью может просто не получиться. Екатерина Антонова предупреждает и о другом неприятном варианте: возможно, прежний владелец избавился от этой симки специально — например, он мог быть должником и таким образом скрывался от кредиторов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Вы покупаете SIM-карту и активируете ее, — объясняет собеседница «Известий». — В сети она «оживает» и рассылает уведомления о том, что этот абонент в сети. Недолго думая, кредиторы решают пообщаться со своим должником по телефону, но на другом конце трубки оказываетесь вы.

В результате новому владельцу SIM-карты придется доказывать, что он на самом деле не является тем человеком, на которого оформлена симка. В свою очередь, Дмитрий Овчинников предупреждает о другом весьма неприятном сценарии: ранее серая SIM-карта могла использоваться в криминальных целях и попасть в поле зрения правоохранительных органов.

— Доказывать следователям, что на самом деле этой симкой пользовались не вы, будет весьма проблематично, — говорит специалист. — И покупая или получая ее на улице, вы также получаете вполне реальный шанс стать фигурантом уголовного дела и отправиться в СИЗО.

Другая опасность использования серых SIM-карт заключается в том, что прежний владелец может неожиданно решить восстановить ее. Тогда вместе с симкой он также сможет получить доступ к тем аккаунтам, которые были зарегистрированы на нее новым владельцем. Речь может идти о профилях в мессенджерах, соцсетях и даже мобильных банковских приложениях. Причем такая ситуация может возникнуть как случайно, так и специально быть подстроена злоумышленниками.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— К серым SIM-картам нельзя привязывать банковские сервисы и профили в соцсетях — нужно помнить, что такая симка в любой момент может перестать работать, — предупреждает Илья Карпук. — Если она получена без договора, то формально вам не принадлежит.

Правила безопасности

Как отмечают эксперты, опрошенные «Известиями», безопаснее всего приобретать SIM-карту в официальном салоне сотового оператора . Там подпишут договор об оказании услуг сотовой связи, который останется на руках у клиента и будет служить документальным подтверждением владения определенным абонентским номером. Такой SIM-картой можно пользоваться совершенно спокойно.

— При оформлении SIM-карты в салоне оператора или авторизированного дилера, у вас обязательно попросят паспортные данные, — рассказывает Илья Карпук. — Вы будете видеть свое имя в настройках, если скачаете приложение оператора, и сможете управлять этой симкой.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

При этом стоит помнить, что если вы случайно потеряли оформленную на себя SIM-карту, ее нужно сразу же блокировать . Дело в том, что если подобная симка окажется в руках злоумышленников, они могут использовать ее в самых разных целях.

— Злоумышленники, возможно, попытаются получить доступ к банковским картам бывшего владельца SIM-карты. Или же узнать его анкетные данные и затем от его лица совершать различные правонарушения, — предупредила Екатерина Антонова.