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Врач заявила о необходимости консультации гериатра при лечении гипертонии

Врач Щедрина: пожилым людям с гипертонией нужна консультация гериатра для выявления астении
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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При лечении артериальной гипертонии у пожилых людей необходима консультация врача-гериатра для диагностики синдрома старческой астении и других гериатрических синдромов и, как следствие, предотвращения рисков падений, переломов и когнитивных нарушений. Об этом 18 мая «Известиям» сообщила заведующая отделением кардиологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-кардиолог Анна Щедрина.

По ее словам, целевые показатели артериального давления у пациентов старше 65 лет различаются в зависимости от наличия или отсутствия синдрома старческой астении. Соответственно, от этого зависит и стратегия лечения артериальной гипертонии у пожилых людей.

«Так, для людей в возрасте старше 65 лет без признаков старческой астении, то есть для крепких пациентов, нормой является 130–139 на 70–79 мм рт. ст. при хорошей переносимости. Для представителей старшего поколения с симптомами старческой астении актуальны совершенно другие целевые показатели систолического артериального давления — 140–150 мм рт. ст.», — пояснила специалист.

Более того, огромную опасность для таких пациентов представляет возникновение ортостатической гипотензии, то есть резкого снижения артериального давления при принятии вертикального положения, подчеркнула Щедрина.

«Избыточное снижение артериального давления у больных старческой астенией может привести к головокружению, нарушению когнитивных функций и памяти, а также к падению и травмам. В связи с этим перед назначением антигипертензивной терапии необходима консультация врача-гериатра для определения функционального статуса пациента и выявления признаков старческой астении. Таким образом, эффективное лечение артериальной гипертонии у пожилых людей требует участия не только врача-кардиолога, но и врача-гериатра», — сказала она.

Кардиолог также предупредила об опасности самолечения при повышении давления. Неправильно подобранная доза препаратов представляет большую опасность для пожилых людей.

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Накануне врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Ирина Поляева рассказала «Известиям», что нет одной причины, которая бы приводила к развитию гипертонии.

Чаще всего на развитие заболевания влияют несколько факторов: наследственная предрасположенность и генетика, естественный процесс старения, неправильное питание и избыточный вес, низкая физическая активность, хронический стресс, потребление алкоголя и курение, наличие хронических заболеваний (например, сахарный диабет, болезни почек, эндокринные заболевания).

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