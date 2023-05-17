Врач назвала неожиданное последствие гипертонии

17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Ирина Поляева рассказала «Известиям» об этом заболевании.

«Самым распространенным заболеванием последних десятилетий является гипертоническая болезнь, которая на протяжении последних лет значительно «помолодела». Согласно статистическим данным, каждый третий взрослый человек страдает от гипертонии», — сказала она.

По словам специалиста, гипертония — это состояние, характеризующееся повышением артериального давления. Особенностью гипертонии является то, что на начальной стадии заболевание не сопровождается какими-либо симптомами, поэтому большинство людей не подозревает о патологических изменениях, происходящих в организме, добавила она.

Как отметила Поляева, нет одной причины, которая бы приводила к развитию гипертонии. Чаще всего на развитие заболевания влияет несколько факторов: наследственная предрасположенность и генетика, естественный процесс старения, неправильное питание и избыточный вес, низкая физическая активность, хронический стресс, потребление алкоголя и курение, наличие хронических заболеваний (например, сахарный диабет, болезни почек, эндокринные заболевания).

«Если вовремя не диагностировать гипертонию, то она может привести к серьезным осложнениям. По сути, важно не то, насколько повышается давление, а то, насколько это давление влияет и поражает жизненно важные органы. Например, поражение почек может привести к ухудшению их функций и развитию хронической почечной недостаточности, поэтому мы обязательно назначаем УЗИ почек», — сказала она.

Кроме того, высокое давление способно повредить чувствительные сосуды глаз, а это может привести к нарушению зрения вплоть до слепоты, поэтому в план диагностики входит обязательный осмотр офтальмолога, добавила врач.

«Сердце и головной мозг является органами-мишенью при гипертонии. При повреждении которых могут развиться такие серьезные осложнения, как инфаркт миокарда и инсульт, поэтому осмотр кардиолога, невролога, проведение ЭХОКГ и ЭКГ также являются обязательными», — сказала Поляева.

Несмотря на то что гипертоническая болезнь не имеет специфических симптомов, при наличии частой головной боли, особенно в области затылка, головокружении, шуме в ушах, сердцебиение, затрудненном дыхании, нарушении зрения стоит обязательно обратиться к врачу, подчеркнула специалист.

Для того чтобы избежать повышения артериального давления, собеседница «Известий» рекомендует уменьшить потребление соли, добавить в рацион овощи, фрукты, зелень. Также следует заниматься спортом минимум полчаса в день три-пять раз в неделю.

«Нужно ограничить потребление алкоголя, отказаться от курения, вести дневник самостоятельного контроля артериального давления и ежегодно проходить диспансеризацию», — заключила Поляева.

В январе врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» о правилах измерения артериального давления. Так, в домашних условиях давление рекомендуется проверять регулярно, дважды в день — утром и вечером. Каждый раз следует проводить два измерения с интервалом между ними в одну-две минуты.