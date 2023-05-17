Реклама
Прямой эфир
Армия
Начштаба рассказал о работе четырех братьев в расчете гаубицы «Гиацинт-Б»
Мир
В Красном Кресте выступили за более широкий доступ к пленным и гражданским лицам
Мир
В Портленде произошел мощный пожар в жилкомплексе
Общество
«Известия» показали кадры с места пожара в квартире в Санкт-Петербурге
Мир
Спикер Маккарти прокомментировал ход переговоров о повышении потолка госдолга США
Спорт
Медведев одолел Зверева и возглавил турнирную таблицу ATP Masters в Риме
Происшествия
Четыре гектара у кладбища потушили пожарные в Красноярском крае
Общество
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными
Спорт
Теннисист Рублев не прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
Армия
Военнослужащий оценил долю украинской артиллерии в числе целей «Ураганов» в 80%
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды на позиции ВСУ
Туризм
На сайте Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве 17 мая теплую погоду без осадков

Врач назвала неожиданное последствие гипертонии

Врач-кардиолог Поляева: гипертония может привести к слепоте
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Ирина Поляева рассказала «Известиям» об этом заболевании.

«Самым распространенным заболеванием последних десятилетий является гипертоническая болезнь, которая на протяжении последних лет значительно «помолодела». Согласно статистическим данным, каждый третий взрослый человек страдает от гипертонии», — сказала она.

По словам специалиста, гипертония — это состояние, характеризующееся повышением артериального давления. Особенностью гипертонии является то, что на начальной стадии заболевание не сопровождается какими-либо симптомами, поэтому большинство людей не подозревает о патологических изменениях, происходящих в организме, добавила она.

Как отметила Поляева, нет одной причины, которая бы приводила к развитию гипертонии. Чаще всего на развитие заболевания влияет несколько факторов: наследственная предрасположенность и генетика, естественный процесс старения, неправильное питание и избыточный вес, низкая физическая активность, хронический стресс, потребление алкоголя и курение, наличие хронических заболеваний (например, сахарный диабет, болезни почек, эндокринные заболевания).

«Если вовремя не диагностировать гипертонию, то она может привести к серьезным осложнениям. По сути, важно не то, насколько повышается давление, а то, насколько это давление влияет и поражает жизненно важные органы. Например, поражение почек может привести к ухудшению их функций и развитию хронической почечной недостаточности, поэтому мы обязательно назначаем УЗИ почек», — сказала она.

Кроме того, высокое давление способно повредить чувствительные сосуды глаз, а это может привести к нарушению зрения вплоть до слепоты, поэтому в план диагностики входит обязательный осмотр офтальмолога, добавила врач.

«Сердце и головной мозг является органами-мишенью при гипертонии. При повреждении которых могут развиться такие серьезные осложнения, как инфаркт миокарда и инсульт, поэтому осмотр кардиолога, невролога, проведение ЭХОКГ и ЭКГ также являются обязательными», — сказала Поляева.

Несмотря на то что гипертоническая болезнь не имеет специфических симптомов, при наличии частой головной боли, особенно в области затылка, головокружении, шуме в ушах, сердцебиение, затрудненном дыхании, нарушении зрения стоит обязательно обратиться к врачу, подчеркнула специалист.

Для того чтобы избежать повышения артериального давления, собеседница «Известий» рекомендует уменьшить потребление соли, добавить в рацион овощи, фрукты, зелень. Также следует заниматься спортом минимум полчаса в день три-пять раз в неделю.

«Нужно ограничить потребление алкоголя, отказаться от курения, вести дневник самостоятельного контроля артериального давления и ежегодно проходить диспансеризацию», — заключила Поляева.

Чем не шутят: в России увеличилось количество мужчин с ожирением
В Москве обсудили способы повысить приверженность нации к здоровому образу жизни

В январе врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» о правилах измерения артериального давления. Так, в домашних условиях давление рекомендуется проверять регулярно, дважды в день — утром и вечером. Каждый раз следует проводить два измерения с интервалом между ними в одну-две минуты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023