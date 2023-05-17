Международная федерация волейбола оспорит иск РФ об ущербе за отмену ЧМ

Международная федерация волейбола (FIVB) «решительно оспорит» иск Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с требованием возместить ущерб на сумму более $76 млн за отмену чемпионата мира в России.

«FIVB подтверждает, что ВФВ подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу переноса чемпионата мира 2022 года. Мы будем решительно оспаривать это, но, поскольку дело продолжается, организация не будет делать никаких дальнейших комментариев на данном этапе», — приводит слова FIVB портал Inside the Games 17 мая.

Как добавили в федерации, она последовала совету Международного олимпийского комитета (МОК), в котором говорилось, что Россия не должна быть допущена к проведению международных соревнований.

Россия должна была принять чемпионат мира по волейболу в 10 городах в период с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир отменили и провели в Польше и Словении.

В декабре 2022 года генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко прокомментировал информацию о том, что России отказались выплачивать компенсации за отмену чемпионата мира по волейболу. По его словам, процесс идет уже несколько месяцев и, вероятно, продлится не один год.

В конце февраля прошлого года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОКа последовала FIVB и отстранила от международных турниров волейбольные сборные и клубы из РФ и Белоруссии.