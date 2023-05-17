Москва раскритиковала правила допуска тяжелоатлетов РФ к международным турнирам

Москва считает правила допуска российских тяжелоатлетов к международным соревнованиям очередным проявлением антироссийского курса, диктуемого прозападной конъюнктурой, заявила 17 мая в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Расцениваем появление таких требований как очередное проявление диктуемого прозападной конъюнктурой антироссийского курса», — сказала она.

Ранее, 12 мая, исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Россияне смогут выступать только в форме однотонного серого цвета без национальной символики. Россиянам также запрещено высказываться в поддержку специальной военной операции

Всех потенциальных участников, а также персонал команд будут проверять независимые агентства.

Как подчеркнули представители федерации, решение стало компромиссом между проявлением солидарности с Украиной и отказом от дискриминации спортсменов по национальному признаку.

До этого, 7 мая, президент МОК Томас Бах заявил, что комитет примет все меры для возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК ведет тесный диалог с федерациями, которые ответственны за проведение турниров.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека.