Взрослый и ребенок пострадали в ДТП с большегрузами в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области в результате столкновения микроавтобуса и двух большегрузов пострадали мужчина и восьмилетний мальчик. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 16 мая на 363-м км автодороги Казань – Буинск – Ульяновск – подъезд к городу Самара. Предварительно установлено, что 35-летний житель Татарстана за рулем микроавтобуса Fiat Ducato допустил выезд машины на встречную полосу.

Там Fiat столкнулся с «КамАЗом» под управлением 35-летнего мужчины, а затем врезался в большегруз Volvo, которым управлял 42-летний житель Уральска (Казахстан), пишет НИА «Самара».

В результате пострадал водитель микроавтобуса и его восьмилетний пассажир. С травмами их госпитализировали в медучреждение.

В апреле сообщалось, что в России создадут создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов.