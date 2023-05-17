В Госдуме назвали последствие отказа от российского газа для Европы

Блокировка российского газа — это последняя преграда перед полным уничтожением европейского суверенитета. Об этом 17 мая «Известиям» сказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Таким образом он прокомментировал статью издания Politico со ссылкой на дипломатов европейских стран о том, что страны Евросоюза не готовы отказаться от российского газа и не могут ввести запрет на газопровод в новый санкционный пакет.

По мнению Гаврилова, блокировка российского газа сделает тотальной зависимость Европы от энергоносителей, поставку которых контролируют США, возрастут издержки европейской экономики.

«В конце концов это окончательно похоронит Европу как геополитического конкурента и приведет к оттоку капитала из европейских стран. Об этом в открытую заявляют некоторые европейские лидеры. Заменить дешевый российский газ дорогим американским газом нельзя. Рассчитывать на транспортировку достаточных объемов сжиженного природного газа через океан никому из них в принципе не приходится, поэтому альтернативы поставкам газа из России в Европу в ближайшей и дальней перспективе не существует», — сказал он.

Как подчеркнул депутат, снижение энергозависимости Европы от России невозможно, в том числе из-за географического положения.

«У многих стран Европы нет выхода к морю, нет терминалов для приема СПГ, а также нет других трубопроводов, протянутых к их территории. Поэтому я думаю, что в перспективе многие страны Европы смогут покупать российский газ за рубли. Многие европейские лидеры осознают, что эмбарго на энергоресурсы из России провоцирует нищету и нужду в европейских странах, в этом заключается провальность плана импортозамещения по-европейски. Ведь европейские политики агитируют своих граждан либо снижать потребление газа, либо вовсе отказываться от него. Эти новые «бытовые тренды» не находят особого отклика у обывателей, не говоря уже о бизнесе», — объяснил он.

Парламентарий добавил, что заменить российский газ в Европе невозможно еще и по причине, что лишнего газа на рынке просто нет.

«Кроме того, очевидно, что, чтобы перенаправить в Европу поток сжиженного природного газа, европейским странам надо вступать в ценовую конкуренцию с Китаем и другими азиатскими странами, которые привыкли платить много и приобретать большие объемы в отличие от европейского потребителя. Если ценовая гонка начнется, цены еще больше взмоют вверх и станут просто неподъемными для европейцев. Понимая это, ЕС планируют возобновление экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия», — заключил Гаврилов.

14 мая появилась информация о планах «Большой семерки» и Евросоюза запретить импорт трубопроводного газа из РФ на маршрутах, по которым до этого Москва сократила поставки. Такое решение может коснуться в том числе северного участка российского трубопровода «Дружба», по которому идет снабжение энергоресурсами нефтеперерабатывающих заводов в ФРГ и Польше.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.