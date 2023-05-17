Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»

Генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен со своей должности. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора

«Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринатом Максютовым стали нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов», — говорится в сообщении ведомства.

Приказ об увольнении Максютова подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В сообщении отмечается, что «Вектор» продолжит свою работу в соответствии с планами по научной деятельности и поставленными задачами.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что трудовой договор с Максютовым будет расторгнут 18 мая.

В «Векторе» Ринат Максютов работал на протяжении 20 лет. В числе прочего он принимал участие в разработке вакцины от COVID-19. В должность гендиректора Максютов вступил в сентябре 2016 года.