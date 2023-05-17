Главу центра «Вектор» Рината Максютова уволили в связи с утратой доверия

Генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен со своей должности в связи с утратой доверия. Об этом «Известиям» в среду, 17 мая, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника, одним из оснований для увольнения стало то, что Максютов не принял меры по урегулированию и предотвращению конфликта интересов.

Трудовой договор будет расторгнут 18 мая.

Ринат Максютов работал в «Векторе» с 2003 года и участвовал в разработке вакцины от COVID-19. Пост гендиректора он занял в сентябре 2016 года.

«Вектор» входит в Роспотребнадзор и является одним из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России.

Научный центр разработал российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». В гражданский оборот было выпущено более 1,8 млн доз.