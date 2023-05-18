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Вместе с теми: в России создается новый нефтехимический холдинг

Его продукция будет использоваться в авиапроме, здравоохранении, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В России появится новый холдинг для импортозамещения в нефтехимии. «Ростех» объединит не менее 15 предприятий, рассказал «Известиям» источник в госструктурах. В госкорпорации подтвердили информацию о создании новой организации. Продукция холдинга будет использоваться в авиапроме, здравоохранении, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях. Ожидается выпуск респираторов, газоанализаторов, костюмов химзащиты, а также индикаторов топлива, лака, краски и т.д., сообщил источник. Эксперты считают, что возникновение новой структуры своевременно, так как на фоне ухода иностранных поставщиков с российского рынка страна столкнулась с нехваткой подобной продукции.

Фактор расширения

В России создается новый холдинг для импортозамещения в сфере нефтехимии. «Ростех» объединит не менее 15 химических предприятий, рассказал «Известиям» источник в госструктурах. Продукция будет выпускаться для авиапрома, здравоохранения, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.

В 2022 году Совет ЕС ввел запрет на экспорт в РФ целого ряда товаров химического производства, который, по мнению Брюсселя, мог быть использован для военных нужд.

В списке планируемой новым холдингом к выпуску продукции — самолетные системы жизнеобеспечения, самоспасатели для горняков, респираторы, газоанализаторы, костюмы химзащиты, обеззараживающие системы для медицины и многое другое, — перечислил собеседник «Известий».

По его словам, в состав новой структуры войдут 13 предприятий корпорации «Росхимзащита», Институт пластмасс им. Петрова, Государственный НИИ химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС) и ряд других организаций. Головной структурой должно стать объединение «Союзхимэкспорт», добавил источник. На базе холдинга задуман запуск новых производств, в которые планируется инвестировать порядка 4 млрд рублей, сказал он.

защита
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В результате компания в перспективе двух-трех лет сможет занять ряд перспективных ниш, в которых до недавнего времени преобладали зарубежные производители, — подчеркнул собеседник редакции.

В «Ростехе» информацию о создании нового холдинга подтвердили.

— Действительно, соответствующее решение утверждено набсоветом корпорации. Целью новой холдинговой структуры является импортозамещение в сегментах востребованной химической и нефтехимической продукции для авиационной промышленности, ТЭК, горнодобывающих компаний, медицины, других отраслей, — прокомментировали в госкорпорации.

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Генеральным директором холдинга назначен Алексей Станкин. С 2008 года он входил в состав топ-менеджмента различных предприятий «Ростеха», с 2014 года работает гендиректором «Союзхимэкспорта», отметили в госкорпорации.

— Мы безусловно поддерживаем проекты, направленные на комплексные подходы к организации химических производств от сырья до готовой продукции, поскольку такая конфигурация позволяет сделать готовую продукцию наиболее конкурентоспособной, — заявили в Минпромторге.

Однако важно при принятии решения об организации производств конкретных продуктов ориентироваться не на экономическую эффективность проекта, а на необходимость организации на территории России производств тех или иных критичных компонентов, добавили в министерстве.

«Известия» также направили запросы в компании указанных отраслей.

Спектр продукции

Вошедшие в холдинг предприятия производят большой спектр продукции. Например, «Росхимзащита» создает самоспасатели, противогазы, респираторы, изолирующие и фильтрующие костюмы, газоанализаторы, индикаторы качества топлива, специальные лаки и краски. ГНИИХТЭОС — разработчик и производитель борного волокна, борорганической продукции, элементоорганической продукции (катализаторов, смол) и кремнийорганической продукции (лака, герметиков и т.д.). А Институт пластмасс создает сложные полимерные и композиционные материалы (полиэфиркетоны, высокотемпературные термопласты и т.д.), сказал источник, близкий к «Ростеху».

МС-21
Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В большинстве перечисленных сегментов идет рост спроса, который усилился с уходом зарубежных поставщиков. «Союзхимэкспорт» уже много десятилетий профессионально занимается продвижением такого рода продукции. Под его эгидой у предприятий появятся дополнительные возможности для наращивания продаж. В двух-, трехлетней перспективе прогнозируется рост выручки до 50% — с 4,4 млрд рублей в 2022 году до 6,6 млрд в 2025-м, — отметил собеседник.

Источник в топ-менеджменте «Союзхимэкспорта» сказал «Известиям», что организация нацелилась на замещение продукции, поставлявшейся в Россию от таких зарубежных производителей, как В/E Aerospace, Air Liquide, Libherr-Aerospace, BASF, Honeywell и др.

— В числе перспективных проектов холдинга, например, создание производства компонентов для систем жизнеобеспечения пассажиров и экипажей самолетов МС-21 и SSJ-New, в частности, средств индивидуальной и коллективной защиты органов дыхания, генераторов кислорода, озоновых конвертеров, дымозащитных капюшонов. Отечественные аналоги этой продукции сейчас отсутствуют, — сказал собеседник.

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Также, по его словам, создаются шахтные самоспасатели со сроком действия 60 минут, которые предназначены для экстренной защиты органов дыхания и зрения при подземных авариях, многоканальные газосигнализаторы, способные к обнаружению широкого спектра загрязняющих химических веществ и др.

— Нефтехимическое направление — это новая магистральная линия развития российской нефтегазовой отрасли. В этом смысле создание крупного нефтехимического комплекса — вполне логичный шаг, — отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГа) «Известиям» сказали, что положительно оценивают идею созданию нефтехимического холдинга и потенциально готовы взаимодействовать с ним.

оборудование
Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

«Ростех» уже создал холдинг по импортозамещению промышленных станков и оборудования, после чего доля российских станков на рынке выросла с 10% примерно до 35%, поэтому полагаем, что компания справится и с этими намерениями, опыт в программе импортозамещения у них имеется колоссальный, — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Однако важно не просто ввести в одну структуру различные химпроцессы, а скорее создать условия для координации между уже работающими производствами и потребителями, крупными заказчиками и поставщиками и разработчиками оборудования, чтобы холдинг выступал как центр кластера, удешевляя процессы и создавая гарантии сбыта, добавил начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров.

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Создание холдинга в одной отрасли может привести к сокращению конкуренции на рынке, и повлиять на цены и качество продукции, поэтому необходимы меры по их проверке и контролю, заключил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Оценить влияние создания холдинга на состояние конкуренции на химических и нефтехимических рынках служба сможет в случае получения ходатайств о даче предварительного согласия на совершение соответствующих сделок, сказали «Известиям» в ФАС.

Создание холдинга можно рассматривать лишь как экстренную меру по обеспечению импортозамещения в наиболее критических сферах, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

В первую очередь надо решать вопросы поставок наиболее критичных видов продукции, в том числе для военных нужд, поэтому государство и прибегает к созданию холдинга под эгидой «Ростеха», — сказал аналитик.

нужды
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Полное же насыщение потребительского рынка — это уже задача десятков и сотен компаний среднего и малого бизнеса, которые также нуждаются в господдержке, заключил Валерий Андрианов.

Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (ассоциация СИЗ) Владимир Котов сказал «Известиям», что создание нового холдинга позволит координировать работу разрозненных предприятий, у которых сильно нарушились логистика и цепочки поставок, быстрее принимать решения и реализовывать их.

Сейчас есть шанс выстроить единый механизм с единым центром принятия решений. Важно, чтобы новый холдинг сразу не забюрократизировался и не превратился в долго думающую надстройку над неэффективными производствами, — сказал он.

Владимир Котов добавил, что сегодня в России не хватает малотоннажной химии и компаундов, недостаточно мелкосерийного производства комплектующих для указанных выше отраслей, а для этого необходимы сырье, пресс-формы.

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