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СК объявил в розыск соучастника убийства Владлена Татарского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Следственный комитет (СК) России объявил в розыск Юрия Денисова, соучастника убийства военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе СК.

«Одним из соучастников указанного преступления является гражданин Украины Юрий Денисов. Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск», — говорится в публикации.

Отмечается, что преступные действия в отношении Татарского квалифицированы следствием по п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку», ч. 4 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой».

На данный момент правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства этого преступления и других лиц, причастных к его совершению.

Участник диверсионно-террористической группы Денисов является подельником Дарьи Треповой.

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Об объявлении Денисова в розыск по уголовной статье стало известно ранее в этот день из базы данным МВД России. При этом не сообщалось, по какой именно статье ведется розыск.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в Санкт-Петербурге. Тогда Трепова пришла на его творческий вечер в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках. В результате военкор погиб на месте, еще 42 человека пострадали.

Трепову арестовали до 2 июня 2023 года.

13 апреля ФСБ и Следственный комитет России установили личность соучастника убийства военкора — Денисова. По данным следствия, 36-летний украинец по заданию спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева в Москву, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского.

Было установлено, что после совершения теракта, 3 апреля, мужчина вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

По словам жителей родного поселка Денисова в Донецкой Народной Республике (ДНР), мужчина обокрал своих соседей и сбежал на Украину.

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