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Соучастника убийства Владлена Татарского объявили в розыск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Юрий Денисов, соучастник убийства военного журналиста Владлена Татарского, был объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

«Денисов Юрий Михайлович 13 августа 1987 года рождения. Место рождения — город Снежное, Донецкая область, Украина. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе ведомства.

По какой именно статье ведется розыск, не сообщается.

Скованные целью: подозреваемой в убийстве военкора Татарского грозит 30 лет
Сможет ли Дарья Трепова избежать подобного наказания

Участник диверсионно-террористической группы Денисов является подельником Дарьи Треповой.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в Санкт-Петербурге. Тогда Трепова пришла на его творческий вечер в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках. В результате военкор погиб на месте, еще 42 человека пострадали.

Трепову арестовали до 2 июня 2023 года.

13 апреля ФСБ и Следственный комитет России установили личность соучастника убийства военкора — Денисова. По данным следствия, 36-летний украинец по заданию спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева в Москву, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского.

Было установлено, что после совершения теракта, 3 апреля, мужчина вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

В свою очередь, жители родного поселка Денисова в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказали, что мужчина обокрал своих соседей и сбежал на Украину.

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