Пульмонолог назвала главные симптомы бронхиолита

17 мая ежегодно отмечается День пульмонолога — врача, который специализируется на лечении патологий нижних дыхательных путей и легких. В настоящее время обществу широко известны такие болезни, как бронхит и пневмония, но одним из самых распространенных инфекционных заболеваний нижних дыхательных путей у детей является и бронхиолит. О том, почему он возникает, какие существуют методы его диагностики и лечения, «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач — педиатр, пульмонолог Консультативно-диагностического центра (КДЦ) Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Марина Терещенко.

По словам специалиста, острый бронхиолит — это воспаление мелких бронхов и бронхиол, которое развивается в основном у детей на первом году жизни на фоне острой респираторной инфекции. У новорожденных детей он возникает довольно редко из-за наличия у них пассивного иммунитета за счет материнских иммуноглобулинов IgG (исключение составляют недоношенные дети). Редко болеют бронхиолитом и дети старше двух лет: у них процесс чаще ограничивается поражением верхних дыхательных путей.

У детей грудного и раннего возраста острый бронхиолит — основная форма бронхита, что связано с анатомо-физиологическими особенностями бронхов (меньшим диаметром, богатой васкуляризацией слизистой оболочки). Главными причинами являются респираторные вирусы, чаще респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

Заражение происходит преимущественно контактным и воздушно-капельным путем, подчеркивает Терещенко. Болезнь очень заразна: если в коллективе есть больной, заболевают до 98% контактных детей. Постинфекционный иммунитет в отношении РСВ нестоек, что часто приводит к повторному заражению.

«Острый бронхиолит можно рассматривать как вариант течения обструктивного бронхита, при котором поражаются малые дыхательные пути (мелкие бронхи и бронхиолы). По мере уменьшения диаметра бронхиол эпителий истончается, уменьшается иммунологическая защита. Данные изменения приводят к образованию слизистых пробок, вызывающих обструкцию бронхиол. Все эти патологические процессы нарушают нормальный газообмен в легких, развивается дыхательная недостаточность», — уточнила пульмонолог.

Заболевание обычно развивается на 3-5 день острой инфекции верхних дыхательных путей. Симптомы, характерные для бронхиолита: температура до 38 градусов; раздражительность; сонливость; потеря аппетита; появление свистящего дыхания, одышки, кашля, насморка. Характерно учащенное и шумное дыхание, одышка с затруднением выдоха, вздутие грудной клетки, влажный или приступообразный спастический кашель.

Для диагностики заболевания, как правило, используют экспресс-методы диагностики: мазок из носа с последующим исследованием с помощью ИФА или ПЦР. Всем детям с острым бронхиолитом показано проведение пульсоксиметрии.

У большинства ранее здоровых детей развивается бронхиолит легкой или средней тяжести, и их можно лечить на дому. К факторам риска относятся возраст (первые месяцы жизни); недоношенность; сопутствующие патологические состояния легких (бронхолегочная дисплазия, муковисцидоз) и сердца (врожденные пороки сердца, миокардит); иммунно-дефицитные состояния; синдром Дауна; нервно-мышечные заболевания.

Врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиника» Вячеслав Светлаков в свою очередь рассказал о заболеваниях легких, которые начинаются незаметно. По его словам, к самым частым симптомам относятся кашель и одышка. Они могут быть как проявлениями обычных респираторных заболеваний, так и первыми симптомами тяжелых болезней — туберкулеза, интерстициальных болезней легких, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), саркоидоз, онкологических заболеваний, профессиональных болезней.

Так, ХОБЛ на начальных стадиях может протекать бессимптомно, либо сопровождаться непродуктивным кашлем и отхождением мокроты. Но заболевание постоянно прогрессирует, чаще развивается во второй половине жизни и до появления других симптомов протекает незаметно.

Первичный туберкулезный комплекс, очаговый туберкулез, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов также протекают бессимптомно, могут сопровождаться недомоганием, невысокой температурой, непродуктивным кашлем. Выявляются болезни при проведении рентгенографии или КТ грудной клетки.

Также Светлаков обратил внимание на саркоидоз — системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся образованием гранулем и поражением различных органов. Чаще всего, особенно на начальных стадиях, пациенты отмечают слабость, утомляемость. Появляющаяся одышка является признаком ухудшения течения заболевания. Кашель при саркоидозе обычно сухой. Диагноз также устанавливается при проведении рентгенологического или КТ обследования, при наличии клинических проявлений.

Также с незаметным началом могут протекать некоторые профессиональные болезни. Например, это характерно для пылевого бронхита, пневмокониоза.

15 мая врач-пульмонолог Максим Куценко рассказал, как сохранить здоровье органов дыхания. По его словам, на дыхательные пути оказывают влияние режим труда и отдыха, генетика, качество питания и образ жизни. Врач подчеркнул, что важно поддерживать здоровье комплексно. Куценко отметил, что вейпы и сигареты могут повысить риск развития тяжелых заболеваний. Кроме того, отметил врач, употребление алкогольных напитков может вызвать ожог слизистой ЖКТ. Это приводит к проникновению аллергенов в организм.