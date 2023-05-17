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«Гознак» начал продавать золотые слитки россиянам

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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«Гознак» начал продавать золотые слитки физлицам. Об этом сообщили «Известиям» в компании 17 мая.

«В начале апреля этого года вступил в силу закон, который позволяет российским гражданам приобретать золотые слитки без НДС напрямую у аффинажных организаций, а также у АО «Гознак». Пользуясь полученным правом, компания объявляет о начале продаж золотых мерных слитков физическим лицам», — уточнили там.

Будут представлены слитки массой 10 и 20 г. В дальнейшем к ассортименту добавятся слитки из золота массой 50 г.

Инвесторы могут приобретать, продавать и оставлять на хранение такие драгметаллы наряду с инвестиционными монетами. Сделать это можно в торговом салоне Московского монетного двора или с помощью мобильного приложения компании.

Отмечается, что слитки содержат дополнительные средства защиты от подделки.

«Как на поверхности самих изделий, так и на упаковке, в которой они продаются, присутствуют защитные элементы, которые препятствуют их фальсификации. Как сами слитки, так и соответствующие им сертификаты, размещенные на упаковке, зарегистрированы в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней», — объяснили в «Гознаке».

Шик, блеск, красота: зачем россияне купили 75 т золота
Спрос на драгметалл вырос в 15 раз

Накануне в двух российских банках рассказали «Известиям», что спрос россиян на инвестиции в золото снизился в 2023 году по сравнению с показателями в 2022-м.

При этом в прошлом году спрос на золото в России побил все рекорды, увеличившись в 15 раз. Так, россияне купили 75 т инвестиционного золота в слитках против 5 т в 2021 году.

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