Роспотребнадзор прокомментировал увольнение главы «Вектора» Максютова

Основанием для увольнения директора ГНЦ вирусологии и биотехнологий «Вектор» Рината Максютова стало нарушение закона «О противодействию коррупции» и выявленный конфликт интересов. Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции Роспотребнадзором проведены мероприятия по пресечению выявленных фактов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что «Вектор» продолжает свою деятельность в соответствие с планами по научной работе и поставленными задачами.

Ранее в этот же день источник «Известий» сообщил, что Максютов был уволен со своей должности в связи с утратой доверия. Трудовой договор будет расторгнут 18 мая.

Ринат Максютов проработал в «Векторе» 20 лет и участвовал в разработке вакцины от COVID-19. Пост гендиректора он занял в сентябре 2016 года.