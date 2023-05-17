Болдуин сообщил о завершении съемок в вестерне «Ржавчина»

Американский актер Алек Болдуин сообщил 17 мая на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что съемки в фильме «Ржавчина» завершены.

Болдуин опубликовал фотографию без бороды, характерного атрибута его персонажа в кинокартине, с подписью: «Боже, как приятно было сбрить эту бороду».

Кроме того, актер выложил в социальной сети снимок, на котором позирует со своим 13-летним коллегой по съемочной площадке Патриком Скоттом Макдермоттом, дополняет «Газета.Ru».

«Последний день на съемках «Ржавчины» с этим парнем», — подписал фото Болдуин.

В октябре 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе герой Болдуина использовал антикварный револьвер. Когда актер выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила несовместимую с жизнью травму, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.

В марте 2023 года ассистента режиссера Дэвида Холлса приговорили к шести месяцам условного заключения. В обязанности ассистента входил контроль безопасности на съемках картины. В суде он признал свою вину в полном объеме. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере $500 и пройти курс по обращению с оружием.

В апреле адвокаты Болдуина заявили о снятии с актера всех обвинений. При этом прокуратура штата Нью-Мексико не стала снимать обвинения в непредумышленном убийстве с Ханны Гутьерес-Рид — ответственной за оружие на съемках вестерна «Ржавчина».