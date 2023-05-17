Корреспондент «Известий» разоблачила фейки ВСУ об островах под Херсоном

Украинские СМИ продолжают вбрасывать фейки о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы захватывают острова в реке Днепр. Как на самом деле выглядит обстановка, показала 17 мая корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Ранее украинские издания сообщили, что ВСУ якобы удалось захватить остров Круглик, находящийся южнее Херсона.

«Острова как были подконтрольны, так они и есть подконтрольны. Там наши разведгруппы находятся», — сообщил Графчиковой военный с позывным Янтарь.

При этом подчеркивается, что украинские диверсанты не оставляют попыток захватить острова, но все эти попытки пресекаются российскими бойцами.

Военные с помощью дронов, оснащенных тепловизорами, вычисляют передвижения украинских боевиков. Зачастую те прячутся в камышах и заброшенных зданиях. По позициям противника работают артиллерийские расчеты. ВСУ также используют беспилотники, но российские разведгруппы работают незаметно.

Ранее, 9 мая, также сообщалось, что подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области, находятся под контролем российских военных.

В тот же день стало известно, что российские военнослужащие пресекли высадку украинской диверсионно-разведывательной группы на левом берегу Днепра. ВСУ попытались пересечь реку на семи скоростных катерах и высадиться на левобережье, к северу от города Алешки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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