Четыре гектара у кладбища потушили пожарные в Красноярском крае
В Красноярском крае недалеко от кладбища деревни Горская произошел ландшафтный пожар, огонь распространился на четыре гектара. Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило вечером 16 мая в 22:31 по местному времени (18:31 мск). С возгоранием боролись 9 человек и 3 единицы техники. Его удалось ликвидировать к полуночи.
Уточняется, что горела сухая трава и деревья вблизи деревенского кладбища. Причиной называют неосторожное обращение с огнем.
«Виновника уже ищут. Он понесет наказание. Выжигание травы запрещено», — говорится в заявлении МЧС.
Ранее, 15 мая, природные пожары были ликвидированы в двух районах Тюменской области. Всего за сутки потушили 13 ландшафтных пожаров площадью 527 га. Действует высокий класс пожарной опасности, такая ситуация сохранится в регионе 16 и 17 мая.