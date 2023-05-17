Реклама
Прямой эфир
Армия
Начштаба рассказал о работе четырех братьев в расчете гаубицы «Гиацинт-Б»
Мир
В Красном Кресте выступили за более широкий доступ к пленным и гражданским лицам
Мир
В Портленде произошел мощный пожар в жилкомплексе
Общество
«Известия» показали кадры с места пожара в квартире в Санкт-Петербурге
Мир
Спикер Маккарти прокомментировал ход переговоров о повышении потолка госдолга США
Спорт
Медведев одолел Зверева и возглавил турнирную таблицу ATP Masters в Риме
Происшествия
Четыре гектара у кладбища потушили пожарные в Красноярском крае
Общество
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными
Спорт
Теннисист Рублев не прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
Армия
Военнослужащий оценил долю украинской артиллерии в числе целей «Ураганов» в 80%
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды на позиции ВСУ
Туризм
На сайте Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве 17 мая теплую погоду без осадков
Сюжет:

Четыре гектара у кладбища потушили пожарные в Красноярском крае

0
Фото: Управление МЧС РФ по Красноярскому краю
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае недалеко от кладбища деревни Горская произошел ландшафтный пожар, огонь распространился на четыре гектара. Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило вечером 16 мая в 22:31 по местному времени (18:31 мск). С возгоранием боролись 9 человек и 3 единицы техники. Его удалось ликвидировать к полуночи.

Уточняется, что горела сухая трава и деревья вблизи деревенского кладбища. Причиной называют неосторожное обращение с огнем.

«Виновника уже ищут. Он понесет наказание. Выжигание травы запрещено», — говорится в заявлении МЧС.

Пламени привет: грозят ли России масштабные торфяные пожары
Засушливое лето может увеличить риски возникновения чрезвычайных ситуаций

Ранее, 15 мая, природные пожары были ликвидированы в двух районах Тюменской области. Всего за сутки потушили 13 ландшафтных пожаров площадью 527 га. Действует высокий класс пожарной опасности, такая ситуация сохранится в регионе 16 и 17 мая.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023