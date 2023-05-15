Природные пожары потушили в двух районах Тюменской области

Природные пожары ликвидированы в Ишимском и Аромашевском районах Тюменской области. В зонах ЧС продолжается патрулирование для предупреждения новых возгораний.

По данным портала «Наш город», огонь остановлен по всем фронтам. В правительстве Тюменской области уточнили, что ситуация с пожарами находится под контролем, угрозы для населенных пунктов нет.

На утро 15 мая в регионе действовало восемь лесных пожаров, пять из них были в локализованном состоянии. За сутки ликвидировали 13 ландшафтных пожаров площадью 527 га. Потушены два лесных пожара площадью свыше 400 га. К тушению огня привлечены почти 1 тыс. человек и больше 200 единиц техники.

Действует высокий класс пожарной опасности, такая ситуация сохранится 16 и 17 мая, пишет Megatyumen.ru.