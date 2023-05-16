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Теннисист Рублев не прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российский теннисист Андрей Рублев не прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет более €7,7 млн.

В четвертом раунде Рублев (6-й номер посева) уступил немцу Яннику Ханфманну (101-й номер мирового рейтинга) со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Игра длилась 2 часа 35 минут.

Российский теннисист совершил 18 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11. Немец шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми, передает «Спорт-Экспресс».

Ханфманн за выход в полуфинал соревнований поспорит с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (3 номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (19).

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Ранее, 14 мая, теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Риме со счетом 6:4, 6:2. Это первая победа Медведева на турнире в Риме.

12 мая первая ракетка России Дарья Касаткина пробилась в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает €3,5 млн. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.

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