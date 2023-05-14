Теннисист Даниил Медведев обыграл Руусувуори в матче второго круга «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Риме со счетом 6:4, 6:2.

Это первая победа Медведева на турнире в Риме.

Как передает «Спорт-Экспресс», россиянин пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. При этом финн ни разу не подал навылет, не сделал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух.

Призовой фонд турнира составляет более €7,7 млн.

В третьем круге российский спортсмен встретится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что Медведев победил итальянского теннисиста Андреа Вавассори со счетом 6:4, 6:3 в турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Позднее, 1 мая, он обыграл соотечественника в третьем круге соревнования.