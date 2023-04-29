Теннисист Медведев обыграл Вавассори и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев в субботу, 29 апреля, победил итальянского спортсмена Андреа Вавассори со счетом 6:4, 6:3 и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Медведев четыре раза подал на вылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

Между тем Вавассори три раза подал на вылет, не совершил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

Призовой фонд турнира превышает €7,7 млн.

В третьем круге Медведев встретится со своим соотечественником Александром Шевченко.

В начале апреля Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв итальянца Янника Синнера. Россиянин за победу в Майами заработал $1,262 млн и 1000 рейтинговых очков.

23 апреля стало известно, что Медведев поднялся на третью строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он набрал 5240 очков, сместив на четвертое место норвежца Каспера Рууда.