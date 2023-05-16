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В Москве в рамках акции «Ночь в музее» пройдет фестиваль «Спорт есть искусство»

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Фестиваль «Спорт есть искусство» пройдет 20 мая в Москве в рамках акции «Ночь в музее». Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в столичном департаменте спорта.

Для гостей подготовили увлекательные лекции, познавательные экскурсии, тренировки, танцевальные мастер-классы, а также зажигательные ночные забеги, пишет RT.

Так, массовая тренировка по стретчингу пройдет в парке «Музеон» с 14:00 до 15:00, а в 15:30 стартует лекторий с деятелями спорта и искусства. В 17:00 начнется танцевальный флешмоб, пишет сайт aif.ru.

Для любителей танцев также организуют отдельную площадку. Желающие смогут попробовать себя в разных стилях под руководством профессиональных хореографов, отмечает агентство городских новостей «Москва». В конце мастер-класса пройдет баттл между приглашенными топовыми хореографами, представителями разных танцевальных культур. Судить его будет известный хореограф и режиссер-постановщик Екатерина Решетникова, а помогут ей участники мастер-классов и зрители.

В Парке Горького, на ВДНХ, в «Лужниках», в парках «Коломенское», «Сокольники» и «Фили» проведут ночной забег, пишет «Москва 24». Участникам выдадут неоновые браслеты и другие светящиеся аксессуары, «благодаря чему забеги станут настоящим произведением современного искусства». Для участия в мероприятии необходимо записаться на сайте art.moscow.sport.

Мероприятие организовано при поддержке департамента в год 100-летия московского спорта, сообщает НСН.

От заката до рассвета: выставки и концерты на «Ночь в музее – 2023»
Акция пройдет во всех крупных городах России

15 мая ВДНХ пригласила москвичей на мероприятия акции «Ночь в музее». Как отмечает телеканал «360», для гостей здесь проведут лекции, концерты и экскурсии. Участие — бесплатное. Мероприятия пройдут на 35 площадках. Акция пройдет 20 мая с 18:00 до 00:00.

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