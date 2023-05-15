Реклама
Прямой эфир
Авто
На бывшем заводе Toyota в Петербурге хотят выпускать микрокар
Общество
Не менее 2,5 тыс. жителей Курганской области пострадали от природных пожаров
Мир
В Тбилиси начался митинг против прямого авиасообщения с Россией
Мир
США введут санкции в отношении вовлеченных в ВТС РФ и Ирана
Авто
Редчайший суперкар Lamborghini выставили на продажу
Мир
Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре президентских выборов
Мир
Возможность стран БРИКС создать общую валюту оценили
Мир
Небензя предрек украинским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Гани
Общество
Муж Блиновской не признал вину в неуплате налогов
Политика
Политолог предрек в Молдавии ликвидацию всех пророссийских партий
Общество
ФСБ просит продлить арест экс-сотруднику посольства США в РФ Шонову
Мир
Небензя заявил о подстрекательстве к терроризму со стороны Киева
Мир
Консультации по зерновой сделке продлятся до 18 мая

В Москве к акции «Ночь в музее» присоединятся 35 площадок ВДНХ

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К акции «Ночь в музее» в Москве присоединятся 35 площадок ВДНХ. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

На выставке ежегодная общегородская акция «Ночь в музее» пройдет 20 мая с 18:00 до 00:00. Темой акции в этом году стала музыка.

«Ведь ВДНХ — это настоящая симфония из архитектуры, фонтанов и цветочных партеров», — приводит слова Шогурова RT.

Для гостей выставки 20 мая подготовили концерты, театрализованные представления, экскурсии, лекции и мастер-классы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Шогуров добавил, что многие объекты Музейного города, рестораны и кафе будут открыты для посетителей до позднего вечера. Автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои автомобили, отмечает телеканал «360».

Узнать подробное расписание программы и зарегистрироваться можно на официальном сайте выставки. В частности, зрителей ждет иммерсивное театрализованное представление «Сны космонавта». Короткий иммерсивный спектакль рассказывает о том, как любовь преодолевает силу земного притяжения и влюбленные оказываются в открытом космическом пространстве, пишет сайт kp.ru.

От заката до рассвета: выставки и концерты на «Ночь в музее – 2023»
Акция пройдет во всех крупных городах России

12 мая заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках познавательной акции «Ночь в музее» столичные культурные площадки 20 мая проведут больше 220 мероприятий. В 2023 году акция пройдет уже в 17-й раз, пишет «Москва 24».

В апреле мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что более 240 тыс. гостей посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ за год его работы. В музее проводят экскурсии, квесты и лекции, кроме того, павильон можно посетить самостоятельно, пишет НСН. В пространствах «Управление», «Квартира» и «Город» созданы 19 тематических зон с интерактивными экспонатами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023