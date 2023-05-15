В Москве к акции «Ночь в музее» присоединятся 35 площадок ВДНХ

К акции «Ночь в музее» в Москве присоединятся 35 площадок ВДНХ. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

На выставке ежегодная общегородская акция «Ночь в музее» пройдет 20 мая с 18:00 до 00:00. Темой акции в этом году стала музыка.

«Ведь ВДНХ — это настоящая симфония из архитектуры, фонтанов и цветочных партеров», — приводит слова Шогурова RT.

Для гостей выставки 20 мая подготовили концерты, театрализованные представления, экскурсии, лекции и мастер-классы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Шогуров добавил, что многие объекты Музейного города, рестораны и кафе будут открыты для посетителей до позднего вечера. Автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои автомобили, отмечает телеканал «360».

Узнать подробное расписание программы и зарегистрироваться можно на официальном сайте выставки. В частности, зрителей ждет иммерсивное театрализованное представление «Сны космонавта». Короткий иммерсивный спектакль рассказывает о том, как любовь преодолевает силу земного притяжения и влюбленные оказываются в открытом космическом пространстве, пишет сайт kp.ru.

12 мая заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках познавательной акции «Ночь в музее» столичные культурные площадки 20 мая проведут больше 220 мероприятий. В 2023 году акция пройдет уже в 17-й раз, пишет «Москва 24».

В апреле мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что более 240 тыс. гостей посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ за год его работы. В музее проводят экскурсии, квесты и лекции, кроме того, павильон можно посетить самостоятельно, пишет НСН. В пространствах «Управление», «Квартира» и «Город» созданы 19 тематических зон с интерактивными экспонатами.