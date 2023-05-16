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Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»

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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 16 мая, опроверг заявления Украины о том, что их система ПВО сбила российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в количестве шести единиц.

«Мы не запускали столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем, количество этих «украинских перехватов», а кто там действительно управляет американскими комплексами еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Шойгу добавил, что украинская сторона всё время ошибается с определением типа ракет, «потому и не попадают».

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И какой могла быть судьба представленных останков ракет

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило о ночном уничтожении американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot российским «Кинжалом» в ходе массированного воздушного удара ВС России в Киеве.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков пояснил, что ночью 16 мая ВС РФ нанесли мощный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, которая была доставлена на Украину из западных стран.

Также российскими силами был уничтожен путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в Артемовск (украинское название — Бахмут).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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