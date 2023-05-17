Звон контента: музыканты стали снимать меньше клипов

Наваи и Тимати сняли совместный клип за полмиллиона долларов, видео на песню «Заплачу» Ольги Бузовой объединило несколько больших знаменитостей. Артисты стали чаще делать коллаборации, но в целом реже выпускать видеоклипы, говорят эксперты. Сначала по индустрии ударила пандемия, а потом и санкции. «Известия» разбирались в том, сколько артисты тратят на съемки, как обстановка в мире сказалась на производстве и на чем экономят продакшены.

В условиях турбулентности

Российские звезды стали снимать меньше видеоклипов, отмечают эксперты. По словам режиссера Оксаны Рассказовой, штормит шоу-бизнес уже несколько лет. Сначала на индустрию повлияла пандемия коронавируса, потом появились другие вызовы.

— Ограничение концертов и, как следствие, снижение доходов артиста существенно снизили и бюджеты на производство, — поделилась она с «Известиями». — Немаловажным фактором изменения структуры нашего рынка стали ограничения в средствах распространения видеоконтента. Социальные сети, дававшие раньше старт для увеличения просмотров клипов, сейчас сильно ограничены, и количество просмотров имеет тенденцию уменьшаться.

Это привело к тому, что видеоклипы сейчас становятся не так интересны рекламодателям, добавила Оксана Рассказова.

На самом деле индустрия в условиях турбулентности уже лет десять. Главный редактор InterMedia Евгений Сафронов в разговоре с «Известиями» отметил, что видеоклипы — значимая часть продвижения музыкальных проектов, на производство и размещение которых уходит от 20% до 50% промобюджетов известных артистов и продюсеров.

— Оборот российской индустрии звукозаписи на пике в 1999–2000 годах составлял $260–280 млн, заметная часть этих денег уходила на создание клипов, — рассказал Евгений Сафронов. — К 2010-м годам из-за отказа американских элит от борьбы с пиратством прежние бизнес-модели были разрушены, доходы мировой музыкальной индустрии упали втрое, а российской — в десятки раз. Соответственно, вместе с промобюджетами сократились и затраты на клипы.

Как говорит эксперт, последние четыре–пять лет доходы шоу-бизнеса начали восстанавливаться, клипов стало сниматься больше, но в последнее время доходы вновь упали.

— Расходы артистов на видеоклипы напрямую связаны с ожидаемыми доходами от звукозаписи и от концертов, а именно эти сферы в последние годы подверглись огромной турбулентности: сначала обрушилась индустрия звукозаписи, но как только она начала восстанавливаться, с пандемией отменилась и концертная деятельность. Возвращение концертов совпало с санкциями — доходы от звукозаписи резко упали в связи с уходом западных компаний. Соответственно, расходы на продвижение, в том числе и клипы, так и остались на невысоком уровне, — заключил Евгений Сафронов.

Цена вопроса

Стоимость видеоклипа складывается из множества факторов, и единого прайса нет. Цены могут начинаться от нескольких десятков тысяч рублей и достигать десятков миллионов.

— Средняя цена клипа — от $30 тыс. до $100 тыс., смотря какой клип, смотря сколько дней ты снимаешь, — объяснил «Известиям» продюсер Николай Степанов. — Ты можешь один день снимать, можешь три дня снимать — это же всё команды, оплаты и так далее. Влияет и то, на какие камеры ты снимаешь, какие специалисты задействованы, какой постпродакшен — есть там, например, графика или нет.

Глобально стоимость производства клипов в последнее время не изменилась, говорят эксперты. Стала дороже аренда съемочного оборудования — примерно на 20–30%, отметил в разговоре с «Известиями» режиссер Иван Пшенин. По его словам, это связано с несколькими факторами. В первую очередь, инфляция. Кроме того, на рост цены повлияла логистика и сложности с обслуживанием зарубежного оборудования.

— Например, кто-то берет в прокате продакшен-камеру, она ломается, и тут ситуация как с автомобилями возникает: запчасти не так легко найти. Официальные сервисные центры закрылись. Возникают логистические сложности, в том числе и с доставкой оборудования, поэтому прокатчики поднимают цену. Мы покупали камеру для фильма и заказывали ее из Казахстана с доставкой на свой страх и риск, потому что здесь ее было не найти, — сказал Иван Пшенин «Известиям».

Кроме того, сами артисты стали более требовательно подходить к сюжетной и технической составляющей видео, отмечает Оксана Рассказова.

— Сюжеты становятся сложнее, наполняются сложными техническими, локационными и графическими решениями, что, безусловно, увеличивает себестоимость производства клипа. Я бы сказала, что это естественный процесс. Наш рынок очень изменчив, он подвержен влиянию трендов, новых технологий, поэтому предсказуемо, что артист хочет использовать в клипе нестандартные идеи и решения. Но это влияет на бюджет клипа, который артист пытается сократить, — говорит режиссер.

В этих условиях продакшенам приходится быть гибкими, искать новые решения, а порой экономить на одних статьях расходов в пользу других.

— Оптимизация происходит путем выбора более дешевых локаций, уменьшения количества используемого оборудования, отказа от сложных технических решений. Например, не взрывать автомобиль с помощью пиротехников, а нарисовать графикой, — объяснил «Известиям» продюсер Рустам Романов.

Художник по костюмам Евгения Черкина, которая работала с разными артистами, в том числе с Niletto, отмечает, что и в ее области сейчас заметна оптимизация.

— Продюсерам приходится внутри сметы выделять больше денег техническим цехам и меньше костюмному или художественному. Но стараются, чтобы это не отражалось на итоговой картинке, — рассказала Евгения Черкина «Известиям». — Сейчас при формировании сметы они сразу приходят с просьбой посчитать примерную сумму, которая нужна на костюмы, чтобы заложить ее в бюджет или же идти разговаривать с клиентом о том, что для идеи выделенных средств не хватает.

Лучшее время для старта

Несмотря на все изменения, индустрия способна адаптироваться, считают специалисты. Например, одна из тенденций — кооперация, когда в одном видео задействовано несколько звезд.

— Это расширяет или, говоря иначе, суммирует аудиторию, а все участники получают качественный контент, — объяснила Оксана Рассказова. — По такому пути сейчас идут многие звезды. К примеру, недавний клип, который мы снимали для Ольги Бузовой на композицию «Заплачу», собрал в одном проекте сразу 10 знаменитостей, и промо проекта было усилено каждым участником.

При этом артисты по-прежнему выпускают видео, производство которых стоит намного выше среднего. Например, Наваи и Тимати сняли клип в Дубае за $500 тыс.

Продюсер Николай Степанов отмечает, что выстрелить может и бюджетное видео. Он также считает, что сейчас лучшее время для старта новых музыкальных проектов. У начинающих артистов есть возможность заявить о себе, так как некоторые музыканты уехали и ниша освободилась.

— У нас очень много талантливой молодежи, ниши обязательно займутся. Вами или не вами — вот это вопрос. Поэтому я считаю, что сейчас самое лучшее время для старта проектов, для подъема на новый уровень тех, которые уже существуют, — заключил продюсер.

Что касается перспектив отрасли, эксперты предполагают, что она будет двигаться в направлении нетривиальных сюжетных и технических решений и качественного креатива. Некоторые представители индустрии также допускают, что на нее повлияет развитие нейросетей.