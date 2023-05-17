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Мошенники стали чаще запугивать россиян сменой номера телефона в личном кабинете банка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В 2023 году россияне стали чаще жаловаться на мошеннические схемы со сменой номера. Об этом «Известиям» заявил 17 мая старший аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

«Абоненту звонит якобы сотрудник банка и уведомляет, что от имени клиента была подана заявка о смене номера в личном кабинете или приложении. Человека просят подтвердить эти изменения и заодно выманивают конфиденциальные данные. В марте 2023 года по сравнению с январем количество жалоб на эту мошенническую схему выросло на 43%», — отметил он.

По данным решения Kaspersky Who Calls, в I квартале 2023 года доля российских пользователей, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, увеличилась на три процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Таким образом она достигла показателя в 29%. В апреле, по предварительным данным, этот показатель составил около 16%.

Актуальными остаются звонки якобы от службы безопасности банка, правоохранительных органов, с предложениями работы или приглашения принять участие в невероятно щедрых акциях или конкурсах, а также различные комбинации из них, рассказали в Лаборатории Касперского. Среди уловок мошенников — размещение официальных логотипов в качестве аватарки и звонки с номеров, похожих на официальные.

В компании напомнили: чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперты рекомендуют пользователям: при малейших сомнениях завершать телефонный разговор, не отвечать в переписке; не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если их прислали знакомые; не передавать никому свои конфиденциальные данные (пароли и логины от учетных записей в сервисах, коды из СМС и push-уведомлений); использовать специальное решение, которое подскажет, если на тот или иной номер поступали жалобы на мошенничество.

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Ранее, 12 мая, в Почта Банке рассказали «Известиям», что мошенники стали выманивать у россиян деньги под новым предлогом. Злоумышленники во время звонка заявляют, что была совершена попытка перевести деньги на счет экстремистской организации, и, чтобы обезопасить средства, их якобы надо перевести на специальный счет.

До этого, 25 апреля, стало известно, что некоторые телефонные мошенники убеждают по телефону россиян прятаться под предлогом того, что им угрожает опасность. После этого они связываются с родственниками спрятавшихся, говорят, что их близких похитили, и вымогают деньги.

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