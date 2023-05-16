ГИБДД назвала количество камер фото и-видеофиксации на российских дорогах

В России насчитывается 26 тыс. камер, фиксирующих нарушения ПДД. Об этом в понедельник, 15 мая, стало известно из аналитического отчета по итогам прошлого года, который подготовили специалисты Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД).

По данным ведомства, всего на российских дорогах (по состоянию на конец прошлого года) установлено 23,8 тыс. стационарных комплексов фотовидеофиксации, что на 21,1% больше по сравнению с 2021 годом. Что касается передвижных камер, их количество снизилось на 5,7% и составило 3,2 тыс. комплексов.

В НЦ БДД уточнили, что 72,7% камер фиксируют нарушения скоростного режима, 13,1% — контролируют выезд на встречную полосу. 10,9% комплексов нацелены на выявление нарушения требований дорожных знаков и разметки, 10,8% ― регистрируют проезд на красный свет, а 8% ― пересечение стоп-линии. При помощи 4,4% устройств контролируется выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. 2,5% камер фиксируют нарушение правил стоянки и остановки, еще 2,4% регистрируют непредоставление преимущества пешеходам.

Согласно отчету, в России каждый комплекс фотовидеофиксации в автоматическом режиме в среднем зафиксировал 6,8 тыс. нарушений ПДД в сфере безопасности дорожного движения.

16 мая Госавтоинспекция Москвы сообщила «Известиям», что в период с 8 по 14 мая на дорогах столицы произошло 140 аварий: 140 раненых, включая 19 детей до 16 лет, а также пятеро погибших.

По данным ГИБДД, самыми частыми причинами происшествий на дорогах стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов: всего за прошедшую неделю зарегистрировано 55 и 52 инцидента соответственно. Практически половина аварий с участием пешеходов (48%) произошла на переходах.

По статистике, больше всего аварий произошло в субботу, 13 мая: в этот день на столичных дорогах было зарегистрировано 32 ДТП. Тем временем наименьшее количество дорожно-транспортных происшествий в Москве зафиксировано во вторник, 9 мая: всего семь аварий.

Также на прошлой неделе в Москве зафиксировано 430 эпизодов вождения в нетрезвом виде.