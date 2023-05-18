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Онколог назвал самые уязвимые перед метастазами органы

Онколог Борзяница: чаще всего метастазы появляются в легких, лимфатических узлах и печени
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Anna Altukhova
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Врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Станислав Борзяница рассказал «Известиям», что такое метастазы и в чем заключаются причины их появления.

Как пояснил специалист, метастазы — это клетки злокачественной опухоли, которые разносятся по организму пациента чаще всего через кровеносную или лимфатическую системы (реже — переходя на соседний орган или ткань путем имплантации). Попадая в отдаленный от первичной опухоли орган или ткань, злокачественная клетка начинает активно делиться и образует вторичную (метастатическую) опухоль.

Подавляющее большинство опухолей на определенном этапе развития начинает метастазировать, так как в них активно происходят процессы клеточного деления, за счет чего опухоли увеличиваются в размерах и выходят за пределы одного органа или ткани, отметил онколог. Так, раковые клетки делятся в десятки раз быстрее обычных, практически в геометрической прогрессии. Поэтому процесс лечения онкологических заболеваний начинают немедленно, так как за время ожидания размеры опухоли могут претерпеть значительные изменения и ощутимо усложнить процесс лечения. Как быстро и на каком этапе опухоль начинает давать метастазы, зависит от различных факторов, и каждый случай индивидуален, подчеркнул врач.

Некоторые из метастазов находятся в «спящем режиме», то есть не растут и никак не воздействуют на организм до определенного момента.

«В активном состоянии метастазы также делятся и развиваются, создавая для себя сеть кровеносных сосудов, которая обеспечивают их активную жизнедеятельность, отбирая питательные вещества у здоровых тканей. Также метастазы, как и первичная опухоль, могут быть источником для развития новых метастазов. Поэтому опасность метастазов не стоит недооценивать», — отметил Борзяница.

Онколог рассказал, что раковые клетки могут метастазировать в любые органы и ткани. Чаще всего метастазы встречаются в легких, лимфатических узлах, печени, костях, головном мозге.

«Метастазы так же, как и первичная опухоль, разрушают те органы, где они находятся. Поэтому они могут вызывать боли и различные симптомы в месте их локализации. Например, кашель, отдышку, кровотечения, если они в легких, боли, если они в костях, кишечную непроходимость при локализации в кишечнике и так далее», — добавил врач.

При лечении рака, даже на ранних стадиях, проводится профилактика, которая направлена на уничтожение активных циркулирующих опухолевых клеток, что и предотвращает развитие метастазов. Обычно это делается при помощи лучевой или химиотерапии.

«Эти процедуры не могут дать гарантию, что у пациента в будущем больше не разовьется злокачественная опухоль, но значительно снижают шансы на это», — заключил Борзяница.

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13 марта главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.

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