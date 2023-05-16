Авиация привлечена к тушению крупного пожара в ангаре на юго-востоке Москвы
Авиация привлечена к тушению крупного пожара в ангаре на юго-востоке Москвы, сообщили в МЧС РФ 16 мая.
Отмечается, что пожар произошел в отдельно стоящем одноэтажном ангаре на улице Южнопортовая в районе Печатники. Площадь возгорания составляет 1800 кв. м.
«Всего в тушении пожара задействовано 109 человек и 32 единицы техники. <...> К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
К месту тушения пожара также следует пожарный поезд РЖД, добавили в МЧС.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в этот день кадрами с места происшествия делились очевидцы. На них виден огромный столб черного дыма.
Накануне сообщалось о пожаре возле магазина «Перекресток» на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово. В МЧС рассказали, что возгорание произошло возле мусорных контейнеров на площади 4 кв. м.
Источник «Известий» сообщил, что причиной пожара стал поджог мусора.
Около 120 человек из здания было эвакуировано. Пострадавших в результате ЧП нет.