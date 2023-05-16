На юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар

На юго-востоке Москвы произошел пожар. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

На роликах виден огромный столб черного дыма.

По данным «Известий», огонь охватил мусор.

На данный момент площадь пожара устанавливается. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Ранее в этот день стала известна причина, по которой загорелся фасад супермаркета «Перекресток», — ею стал поджог мусора.

Сам инцидент произошел днем ранее на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово. Тогда из горящего здания было эвакуировано около 120 человек. Пострадавших нет.