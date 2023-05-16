На юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар
На юго-востоке Москвы произошел пожар. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.
На роликах виден огромный столб черного дыма.
По данным «Известий», огонь охватил мусор.
На данный момент площадь пожара устанавливается. О погибших и пострадавших не сообщалось.
Ранее в этот день стала известна причина, по которой загорелся фасад супермаркета «Перекресток», — ею стал поджог мусора.
Сам инцидент произошел днем ранее на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово. Тогда из горящего здания было эвакуировано около 120 человек. Пострадавших нет.