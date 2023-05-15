В МЧС не подтвердили сообщение о хлопке на юго-западе Москвы
В МЧС не подтвердили «Известиям» сообщение о хлопке, который 15 мая произошел возле магазина «Перекресток» на юго-западе Москвы.
О хлопке ранее в этот же день сообщили пользователи Сети. Инцидент произошел на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово.
В МЧС разъяснили, что возгорание произошло возле мусорных контейнеров на площади 4 кв. м. Его ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.
При этом, по данным экстренных служб, около 120 человек из соседнего здания было эвакуировано.
Ранее, 13 мая, пожар произошел в Москве у гостиницы «Интерконтиненталь». Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими на место ЧП пожарными.