Пожар произошел в Москве у гостиницы «Интерконтиненталь»
Сильное возгорание произошло возле гостиницы «Интерконтиненталь» в центре Москвы 13 мая, сообщает пресс-служба МЧС.
«В 14:59 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Тверская, дом 22», — сказано в сообщении ведомства.
После прибытия пожарных произошло возгорание утеплителя на площади 10 кв. м в котловане строящегося здания.
«Принятыми мерами в 15:12 открытое горение сбито. Проводятся дальнейшие работы по полной ликвидации возгорания. Сведений о пострадавших не поступало», — отметила пресс-служба МЧС.
На востоке Москвы 12 мая загорелось общежитие. Возгорание произошло на втором этаже. Информации о пострадавших не поступало.