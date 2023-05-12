На востоке Москвы загорелось общежитие
На востоке Москвы загорелось общежитие. Как сообщает источник «Известий» 12 мая, речь может идти о помещениях, которые относятся к Московскому электродному заводу (МЭЗ).
На данный момент идет эвакуация.
Очевидцы сообщают, что открытое горение наблюдается на втором этаже. Детали происшествия уточняются.
Ранее в этот день в Одинцовском городском округе Московской области сгорел трехэтажный особняк. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Причины возгорания выясняются.