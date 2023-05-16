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Стала известна причина пожара в «Перекрестке» на юго-западе Москвы

Поджог мусора стал причиной пожара в «Перекрестке» на юго-западе Москвы
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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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Причиной пожара в супермаркете «Перекресток» на юго-западе Москвы стал поджог мусора. Об этом 16 мая сообщил источник «Известий».

По данным собеседника, площадь возгорания составила 4 кв. м, огонь охватил фасад магазина. Пламя также затронуло пивной кег, из-за чего тот взорвался. Пострадавших нет.

Отмечается, что правоохранители уже выяснили личность предполагаемого поджигателя, им оказалась 61-летняя москвичка. Женщину задержали, по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

О пожаре около магазина «Перекресток» на юго-западе столицы стало известно накануне. Инцидент произошел на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово. В МЧС объяснили, что произошло возгорание возле мусорных контейнеров. Из горящего здания было эвакуировано около 120 человек.

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