Набиуллина: восстановлены права российских инвесторов на сумму около 3 трлн рублей

Российские инвесторы смогли восстановить свои замороженные активы общей стоимостью 3 трлн рублей. Об этом 16 мая сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

В числе мер, позволивших восстановить права инвесторов из РФ на активы, она назвала принудительную конвертацию депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в российскую учетную инфраструктуру, а также выпуск замещающих облигаций.

«В итоге у нас были восстановлены права инвесторов где-то на сумму, близкую к ₽3 трлн, то есть это немаленькая сумма», — рассказала Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что часть активов всё еще заблокирована. В связи с этим инвесторы могут обратиться к регулятору с индивидуальным запросом на разблокировку, но Банк России рассматривает и централизованные сценарии разморозки средств.

При этом Набиуллина указала, что создание более централизованной системы обмена заблокированными активами с западными странами — это «политический вопрос», который требует согласия сторон. Она добавила, что в ближайшее время не видит такой возможности.

В то же время Центробанк рассматривает и другие варианты возвращения активов.

«Есть несколько вариантов, которые, может быть, можно быстрее реализовать, чем такой вот тотальный обмен», — сообщила глава регулятора.

В ходе того же выступления Набиуллина заявила, что России необходимо максимально сохранить интегрированность в глобальный финансовый рынок. Она отметила, что одним из направлений работы должно стать привлечение в РФ иностранных инвесторов как из дружественных, так и из недружественных стран.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.