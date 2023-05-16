В ЦБ заявили о необходимости сохранения интеграции РФ в глобальный рынок

России необходимо максимально сохранить интегрированность в глобальный финансовый рынок, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во вторник, 16 мая.

«Мы стали более закрытыми, это вынужденная закрытость. Но мы как регулятор намерены работать так, чтобы обеспечить максимально возможную в этих условиях открытость», — сказала глава ЦБ на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Набиуллина также отметила, что одним из направлений работы должно стать привлечение в Россию иностранных инвесторов как из дружественных, так и из недружественных стран. По ее словам, нужно стараться максимально сохранить интегрированность российского финансового рынка в глобальный рынок.

Ранее, 8 мая, «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб заявило, что экономика РФ впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире. По итогам прошлого года Россия произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, что соответствует восьмому месту рейтинга. В 2014 году с ВВП в $2,05 трлн РФ занимала девятое место, в 2021-м — 11-е.

До этого, 6 мая, сообщалось, что по итогам 2022 года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России сократился до 16,6%, то есть на 10 процентных пунктов. Эта цифра является минимальным значением с 2002 года.

В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 4 мая заявил, что прогноз по росту ВВП страны в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.