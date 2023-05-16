Реклама
Прямой эфир
Общество
В столице Кузбасса открыли «Квартал юстиции»
Авто
В Совфеде предложили с 2024 года ввести уровень локализации деталей для такси
Мир
Минобороны КНР назвало заявления США о союзе России и Китая устаревшим мышлением
Авто
Россияне стали активнее покупать автомобили с пробегом
Мир
В Кремле прокомментировали доклад о невмешательстве России в дела США
Мир
В Кремле заявили о мониторинге российскими спецслужбами действий ЦРУ
Пресс-релизы
Modest Fashion Day состоится 20 мая в Казани
Пресс-релизы
20 мая стартует сезон главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам
Экономика
Экономист предрек рецессию в Евросоюзе
Политика
Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате семи ракет Storm Shadow за сутки
Мир
Маск заявил о намерении миллиардера Сороса разрушить человечество
Авто
В российских автосалонах закончились Lada Largus

Медведев объяснил значение денонсации ДОВСЕ для России

Медведев: денонсация ДОВСЕ позволяет размещать оружие там, где нужно России
0
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Россия может размещать оружие там, где захочет. Об этом 16 мая заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Теперь <...> нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что Россия будет максимально увеличивать выпуск вооружений, военной техники и средств поражения.

Забыли сохраниться: США заявили о желании сберечь договор СНВ
Готовы ли Вашингтон и Москва вернуться за стол переговоров по соглашению сейчас

Законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе был внесен президентом России Владимиром Путиным в Госдуму 10 мая.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивалось, что в настоящее время США и их союзники проводят линию на конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Уточняется, что текущее положение дел требует принятия мер по денонсации договора и начала внутригосударственных процедур по выходу из него России.

При этом 12 мая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что этот договор изжил себя и не отвечает национальным интересам Российской Федерации.

16 мая Госдума проголосовала за денонсацию ДОВСЕ. Кроме того, автоматически прекращается действие ряда связанных с договором международных соглашений.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны-члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023