Медведев объяснил значение денонсации ДОВСЕ для России

После денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Россия может размещать оружие там, где захочет. Об этом 16 мая заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Теперь <...> нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что Россия будет максимально увеличивать выпуск вооружений, военной техники и средств поражения.

Законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе был внесен президентом России Владимиром Путиным в Госдуму 10 мая.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивалось, что в настоящее время США и их союзники проводят линию на конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Уточняется, что текущее положение дел требует принятия мер по денонсации договора и начала внутригосударственных процедур по выходу из него России.

При этом 12 мая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что этот договор изжил себя и не отвечает национальным интересам Российской Федерации.

16 мая Госдума проголосовала за денонсацию ДОВСЕ. Кроме того, автоматически прекращается действие ряда связанных с договором международных соглашений.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны-члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.