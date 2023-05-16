В российских автосалонах закончились Lada Largus

У российских дилеров Lada закончились MPV-универсалы Largus. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает «Российская газета» со ссылкой на дилерскую сеть «Lada Прагматика».

По словам представителей дилера, Largus сейчас нет в наличии, а последние экземпляры были распроданы еще в апреле.

На сегодняшний день АвтоВАЗ не производит универсалы повышенной вместимости Largus. Последние автомобили завод выпустил в июле 2022 года, тогда за месяц собрали 1800 автомобилей. Автозавод планирует возобновить производство Largus лишь в III квартале этого года.

По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, модель Largus не так хорошо локализована по сравнению с другими автомобилями Lada, однако автозавод надеется возобновить выпуск универсала в этом году на той же производственной линии, где ранее запустили серийное производство Lada Vesta NG.

15 мая стало известно, что продажи обновленной версии Lada Vesta NG после глубокой модернизации начнутся уже в конце мая.

Новое поколение Vesta будет продаваться как с восьмиклапанной, так и с 16-клапанной силовой установкой. 16-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 л развивает мощность 106 л.с. и 148 Нм, в то время как мощность бюджетной восьмиклапанной версии ДВС составляет 90 л.с. с крутящим моментом 143 Нм.

Обе версии силовой установки Vesta NG идут в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. В будущем, сообщает АвтоВАЗ, к 16-клапанному мотору добавят вариатор.