Lada Vesta NG поступит в продажу в мае

Продажи обновленной версии Lada Vesta NG после глубокой модернизации начнутся уже в конце мая. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа 15 мая.

Новое поколение Vesta будет продаваться как с восьмиклапанной, так и с 16-клапанной силовой установкой. 16-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 л развивает мощность 106 л.с. и 148 Нм, в то время как мощность бюджетной восьмиклапанной версии ДВС составляет 90 л.с. и крутящим моментом 143 Нм.

Обе версии силовой установки Vesta NG идут в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. В будущем, сообщает АвтоВАЗ, к 16-клапанному мотору добавят вариатор. В понедельник 15 мая, на АвтоВАЗе собрали первые 13 автомобилей Lada Vesta NG с 16-клапанным двигателем и мультимедийной системой Enjoy ― такие машины также появятся в продаже в конце мая.

Ранее в мае второе поколение российского бестселлера Lada Granta вновь попало в объективы камер. Прототипы Granta 2, разработанные на перспективной платформе CMF-B, появляются нс заклеенными камуфляжной пленкой кузовами, из-за чего трудно судить об экстерьере готовящейся к выходу новинки. На ролике видно, что оба тестовых автомобиля ― седаны.