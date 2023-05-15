Новая Lada Granta попала в объективы камер

Второе поколение российского бестселлера Lada Granta вновь попало в объективы камер. Об этом 14 мая сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Прототипы Granta 2, разработанные на перспективной платформе CMF-B, которые сейчас проходят дорожные испытания, появляются на кадрах с заклеенными камуфляжной пленкой кузовами, из-за чего трудно судить об экстерьере готовящейся к выходу новинки АвтоВАЗа. На ролике видно, что оба тестовых автомобиля ― седаны.

Второе поколение Granta, также известное как Granta XJO, должно выйти на внутренний рынок в конце 2024 года.

Ранее в Сети появились первые кадры интерьера и экстерьера нового автомобиля. Судя по единственному изображению кузова, второе поколение Granta значительно изменится по сравнению с нынешней машиной и эпизодически будет напоминать Lada Vesta. Во внешности новинки угадываются стилистические приемы бывшего главного дизайнера АвтоВАЗа Стива Мартина.

Кроме того, преобразился салон автомобиля: приборная панель в духе времени ― с большим дисплеем для управления мультимедиа-системой, а также новый мультируль, в котором угадывается влияние третьего поколения Dacia Logan.

26 апреля стало известно, что Lada Granta с 16-клапанным мотором поступила в продажу. Стоимость такого автомобиля начинается от 865,5 тыс. рублей за седан в комплектации Comfort: бюджетник оснащен двумя подушками безопасности, обогревом передних сидений, кондиционером и аудиосистемой.