Российские инвесторы восстановили заблокированные активы на 3 трлн рублей

Меры российских властей помогли вернуть заблокированные активы российских инвесторов на сумму около 3 трлн рублей. Об этом 16 мая заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Глава регулятора отметила, что руководство страны предприняло такие шаги, как принудительная концентрация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в инфраструктуру РФ, введение замещающих облигаций.

«В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к 3 трлн рублей», — указала Набиуллина.

Ранее, 15 мая, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что импульсивное решение о заморозке $300 млрд финансовых резервов России стало проблемой для США, потому что они не смогли рассчитать долгосрочные перспективы. Он назвал такую тактику синдромом превосходства, которая ведет к импульсивным решениям, а они — к стратегическим ошибкам.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.