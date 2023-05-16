Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате семи ракет Storm Shadow за сутки
Мир
Маск заявил о намерении миллиардера Сороса разрушить человечество
Авто
В российских автосалонах закончились Lada Largus
Экономика
Российские инвесторы восстановили заблокированные активы на 3 трлн рублей
Общество
Врио главы МВД ЛНР Корнет находится в искусственной коме после покушения
Политика
Профессор оценил вероятность присоединения стран Центральной Азии к санкциям
Общество
Суд взыскал 4,5 млн рублей с Meta в пользу российских блогеров
Экономика
В ЦБ заявили о необходимости сохранения интеграции РФ в глобальный рынок
Политика
В МИДе связали «оружейный тур» Зеленского со стремлением Запада к эскалации
Общество
ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о Вооруженных силах России
Мир
Рябков заявил о нарушении ДОВСЕ некоторыми восточноевропейскими странами
Пресс-релизы
Глава Росприроднадзора выступила на конференции ЕАРАЗА
Сюжет:

Российские инвесторы восстановили заблокированные активы на 3 трлн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Меры российских властей помогли вернуть заблокированные активы российских инвесторов на сумму около 3 трлн рублей. Об этом 16 мая заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Глава регулятора отметила, что руководство страны предприняло такие шаги, как принудительная концентрация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в инфраструктуру РФ, введение замещающих облигаций.

«В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к 3 трлн рублей», — указала Набиуллина.

Потеряли счет: ЕС не может найти большую часть замороженных российских резервов
Но даже если найдет, использовать их будет проблематично

Ранее, 15 мая, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что импульсивное решение о заморозке $300 млрд финансовых резервов России стало проблемой для США, потому что они не смогли рассчитать долгосрочные перспективы. Он назвал такую тактику синдромом превосходства, которая ведет к импульсивным решениям, а они — к стратегическим ошибкам.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023