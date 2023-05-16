Профессор оценил вероятность присоединения стран Центральной Азии к санкциям

Страны Центральной Азии не настроены портить отношения с Россией, но в то же время они не хотят нанесения ущерба своим экономикам. Об этом 16 мая «Известиям» заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев.

Таким образом он прокомментировал слова замглавы МИД России Михаила Галузина о том, что некоторые страны Центральной Азии дают понять, что не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к антироссийским санкциям Запада.

По словам Казанцева, суть политики стран Центральной Азии заключается в поддержании хороших отношений со всеми.

«[Они не хотят] ни с кем ссориться, потому что это чревато какими-то проблемами. Тем более не хотят ссориться с такими важными игроками в регионе, как Россия. Но, с другой стороны, сейчас очень активно российские компании стали использовать страны Центральной Азии для обхода санкций, а это чревато распространением на них вторичных санкций. И вот тут уже тонкий вопрос. Тут они, конечно, будут пытаться маневрировать и ни в коем случае не допустят, чтобы им нанесли ущерб в интересах российских компаний», — сказал он.

В апреле депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек рассказал «Известиям», что Евросоюз может распространить санкции на третьи страны, помогающие России обходить введенные рестрикции. Евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич допустил, что под европейские ограничения могут попасть Турция, Казахстан и арабские государства.

Затем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не приемлет угрозы и шантаж Запада в отношении Казахстана. Лавров отметил, что Россия не против взаимодействия Казахстана с западными странами, если оно будет равноправным, взаимовыгодным, транспарентным и идти в соответствии с международным правом.

В марте сообщалось, что страны — члены Европейского союза намерены предупредить государства Центральной Азии о санкциях в случае их помощи России в обходе западных рестрикций.

Западные государства усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.